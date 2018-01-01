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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1451145214531454

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.7 5 40
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
48%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 16:47

Натрапив на цікаву статтю щодо чистого доходу після сплати податків і оренди житла у різних містах світу: "Самые выгодные города мира. Сколько останется после аренды жилья?" www.lcmedia.com.ua/news/economycs/36978 ... -zhilya/4/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 17:38

  ihorkyiv написав:Натрапив на цікаву статтю щодо чистого доходу після сплати податків і оренди житла у різних містах світу: "Самые выгодные города мира. Сколько останется после аренды жилья?" http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... -zhilya/4/

Интересно, как они так считают? Например, в Польше у пары после аренды и налогов останется примерно (4900*2*0,7-2000)/3,8=1278 дол.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:20

  ihorkyiv написав:Натрапив на цікаву статтю щодо чистого доходу після сплати податків і оренди житла у різних містах світу: "Самые выгодные города мира. Сколько останется после аренды жилья?" http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... -zhilya/4/


статья в духе "пора валить, но куда?"
rjkz
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