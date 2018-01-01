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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 чер, 2019 16:47
Натрапив на цікаву статтю щодо чистого доходу після сплати податків і оренди житла у різних містах світу: "Самые выгодные города мира. Сколько останется после аренды жилья?"
Додано: Чет 06 чер, 2019 17:38
Интересно, как они так считают? Например, в Польше у пары после аренды и налогов останется примерно (4900*2*0,7-2000)/3,8=1278 дол.
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:20
статья в духе "пора валить, но куда?"
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:13
дешевей аренды говорите?
"Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья. После подписания договора они платили деньги за первый месяц аренды, а когда приезжали по адресу - на месте никого не было."
лох это судьба
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:20
Далеко не каждый поляк имеет ЗП 4900зл, скорее 4900это будет ЗП пары после уплаты налогов.
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