Додано: Чет 13 чер, 2019 12:19

Прохожий написав: дешевей аренды говорите?



"Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья. После подписания договора они платили деньги за первый месяц аренды, а когда приезжали по адресу - на месте никого не было."

https://lb.ua/society/2019/06/12/429441 ... hchin.html



лох это судьба дешевей аренды говорите?лох это судьба



Бабы спалились - вместо того, чтобы действовать более тонко (по договору по предоставлению информационных услуг - разводу, которому уже триста лет в обед) - решили работать более грубо.



Тут лохи - обе стороны, тем более одной из них 20лет (начала это "дело" в 18) - ещё молодая с.чка, так что ожидаемо. Бабы спалились - вместо того, чтобы действовать более тонко (по договору по предоставлению информационных услуг - разводу, которому уже триста лет в обед) - решили работать более грубо.Тут лохи - обе стороны, тем более одной из них 20лет (начала это "дело" в 18) - ещё молодая с.чка, так что ожидаемо.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.