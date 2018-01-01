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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1451145214531454

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 41
Виросли більш як на 50%
5%
2
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
7%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 16:47

Натрапив на цікаву статтю щодо чистого доходу після сплати податків і оренди житла у різних містах світу: "Самые выгодные города мира. Сколько останется после аренды жилья?" www.lcmedia.com.ua/news/economycs/36978 ... -zhilya/4/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 17:38

  ihorkyiv написав:Натрапив на цікаву статтю щодо чистого доходу після сплати податків і оренди житла у різних містах світу: "Самые выгодные города мира. Сколько останется после аренды жилья?" http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... -zhilya/4/

Интересно, как они так считают? Например, в Польше у пары после аренды и налогов останется примерно (4900*2*0,7-2000)/3,8=1278 дол.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:20

  ihorkyiv написав:Натрапив на цікаву статтю щодо чистого доходу після сплати податків і оренди житла у різних містах світу: "Самые выгодные города мира. Сколько останется после аренды жилья?" http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... -zhilya/4/


статья в духе "пора валить, но куда?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:13

дешевей аренды говорите?

"Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья. После подписания договора они платили деньги за первый месяц аренды, а когда приезжали по адресу - на месте никого не было."
https://lb.ua/society/2019/06/12/429441 ... hchin.html

лох это судьба :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:20

  Gastarbaiter написав:
  ihorkyiv написав:Натрапив на цікаву статтю щодо чистого доходу після сплати податків і оренди житла у різних містах світу: "Самые выгодные города мира. Сколько останется после аренды жилья?" http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... -zhilya/4/

Интересно, как они так считают? Например, в Польше у пары после аренды и налогов останется примерно (4900*2*0,7-2000)/3,8=1278 дол.

Далеко не каждый поляк имеет ЗП 4900зл, скорее 4900это будет ЗП пары после уплаты налогов.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:19

  Прохожий написав:дешевей аренды говорите?

"Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья. После подписания договора они платили деньги за первый месяц аренды, а когда приезжали по адресу - на месте никого не было."
https://lb.ua/society/2019/06/12/429441 ... hchin.html

лох это судьба :mrgreen:


Бабы спалились - вместо того, чтобы действовать более тонко (по договору по предоставлению информационных услуг - разводу, которому уже триста лет в обед) - решили работать более грубо.

Тут лохи - обе стороны, тем более одной из них 20лет (начала это "дело" в 18) - ещё молодая с.чка, так что ожидаемо.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:20

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Интересно, как они так считают? Например, в Польше у пары после аренды и налогов останется примерно (4900*2*0,7-2000)/3,8=1278 дол.

Далеко не каждый поляк имеет ЗП 4900зл, скорее 4900это будет ЗП пары после уплаты налогов.

Ну ок, чуть ошибся. 4585 - это средняя з/п брутто по стране.
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty ... 273,6.html

Соответственно, получаем (4585*2*0,7-2000)/3,8=1163 дол.
То, что
Далеко не каждый поляк имеет ЗП 4900зл
- ну, это уже кто на что учился, как говорится. Но статистика есть статистика. Опять же, в крупных городах з/п будет выше. А в мелких аренда ниже.
В Киеве тоже ведь не все по 16 тыс. имеют, как там в статье пишут.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Gastarbaiter написав:В Киеве тоже ведь не все по 16 тыс. имеют, как там в статье пишут.

конечно нет, многие имеют гораздо больше :)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:50

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:В Киеве тоже ведь не все по 16 тыс. имеют, как там в статье пишут.

конечно нет, многие имеют гораздо больше :)

И что вы этим нам хотите сказать? Или просто достали помериться?
Gastarbaiter
 
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