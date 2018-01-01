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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 41
Виросли більш як на 50%
5%
2
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
7%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:04

  investorkiev написав:Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.

Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?

Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).

Это я к чему.

Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!

Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!

У знакомых бизнес в Белке. Спрос на продукцию есть, а расширяться не могут - все рабочие по щуцинам разъехались. Но сам город живой. Что они там все делают - хз.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:06

  investorkiev написав:Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.

Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?

Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).

Это я к чему.

Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!

Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!

тут один писяголов сдает за 4,7кгрн 2к на ЛУ19 и радуется... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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