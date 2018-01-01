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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:04
investorkiev написав:
Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.
Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?
Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).
Это я к чему.
Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!
Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!
У знакомых бизнес в Белке. Спрос на продукцию есть, а расширяться не могут - все рабочие по щуцинам разъехались. Но сам город живой. Что они там все делают - хз.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:06
investorkiev написав:
Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.
Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?
Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).
Это я к чему.
Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!
Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!
тут один писяголов сдает за 4,7кгрн 2к на ЛУ19 и радуется...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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