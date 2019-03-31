Додано: Чет 13 чер, 2019 23:54

investorkiev написав: Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.



Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?



Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).



Это я к чему.



Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!



Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни! Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).Это я к чему.Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!

Дело в том, что в таких небольших городках есть производство. Зачастую, это производство принадлежит каким-то холдингам и они присылают "своих" людей на места. Квартиру им покупают редко, а вот снять - нет проблем. К тому-же ценник в БЦ и Киеве несколько отличаются. Ваш родственник не сказал - почем сдает?У нас тут коллега из Полтавы (?) периодически появляется, Биг в Горловке сдавал до войны. Самое примечательное может оказаться в том, что нафаршированная квартира в пуповом месте БЦ может оказаться сданной за сверхвысокий ценник ввиду отсутствия конкуренции, а в Киеве такая-же квартира - просто одна из, и конкуренция зашкаливает.Я не говорю, что не сдается - сдается, но предложение выросло. Знакомый маклер поделился наблюдением - если 3-4 года назад на олх около 20% было реальных объявлений, то сейчас порядка 70. Есть из чего выбирать.