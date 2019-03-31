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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:04
investorkiev написав:
Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.
Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?
Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).
Это я к чему.
Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!
Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!
У знакомых бизнес в Белке. Спрос на продукцию есть, а расширяться не могут - все рабочие по щуцинам разъехались. Но сам город живой. Что они там все делают - хз.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:06
investorkiev написав:
Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.
Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?
Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).
Это я к чему.
Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!
Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!
тут один писяголов сдает за 4,7кгрн 2к на ЛУ19 и радуется...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:16
Прохожий написав:
[
тут один писяголов сдает за 4,7кгрн 2к на ЛУ19 и радуется...
Это реально самый невероятный епик фэйл на этом форуме. Невероятней только мух с попандосом на ва во всех своих банках.
Из последнего. Аренда трехи на первом этаже дома 70х где то на н слободке за 9кгрн. Тараканы прилагались, хозяева посланы, арендаторы съехали в новострой (хз по чем)
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Додано: Чет 13 чер, 2019 23:41
Прохожий написав:
тут один писяголов сдает за 4,7кгрн 2к на ЛУ19 и радуется.
investorkiev написав:
Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.
Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?
Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).
Это я к чему.
Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!
Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!
..
Не понял - это шутка?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 23:54
investorkiev написав:
Поговорил с дальним родичем, и как глаза открылись.
Знали ли вы, что в Белой церкви есть и активно функционирует рынок аренды жилья?
Да что там Белка, в Бердичеве- родине Сомилитарка- есть спрос на аренду - и в том числе за счет приезжих!! (Там два колледжа каких то, видимо студенты приезжают и арендуют).
Это я к чему.
Раз в таких дырках от ж@пы есть спрос на аренду - то в Киеве это воистину вечный бизнес!
Не продавайте свои прэлэсти, лендлорды, сдавайте и радуйтесь жизни!
Дело в том, что в таких небольших городках есть производство. Зачастую, это производство принадлежит каким-то холдингам и они присылают "своих" людей на места. Квартиру им покупают редко, а вот снять - нет проблем. К тому-же ценник в БЦ и Киеве несколько отличаются. Ваш родственник не сказал - почем сдает?
У нас тут коллега из Полтавы (?) периодически появляется, Биг в Горловке сдавал до войны. Самое примечательное может оказаться в том, что нафаршированная квартира в пуповом месте БЦ может оказаться сданной за сверхвысокий ценник ввиду отсутствия конкуренции, а в Киеве такая-же квартира - просто одна из, и конкуренция зашкаливает.
Я не говорю, что не сдается - сдается, но предложение выросло. Знакомый маклер поделился наблюдением - если 3-4 года назад на олх около 20% было реальных объявлений, то сейчас порядка 70. Есть из чего выбирать.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:52
rjkz написав:
Знакомый маклер поделился наблюдением - если 3-4 года назад на олх около 20% было реальных объявлений, то сейчас порядка 70. Есть из чего выбирать.
Тут информация маклера не совсем отображает реальность.
ОЛХ изменил правила размещения объявлений. Сделал многие функции платными и кратно поднял цены. Вот "пена" и ушла.
ПС. В последний раз, при сдаче квартиры, заплатил ОЛХ за рекламу около 500 грн.+100грн другие ресурсы.
Сдавал в конце апреля, опасался зависнуть на не сезон.
Сдавать тем, кого массово приводили рылы (с котикам-собачками, хачики...) желания не было.
ПС2. Сдал всё равно через рыло.
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UA
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:44
UA написав: rjkz написав:
Знакомый маклер поделился наблюдением - если 3-4 года назад на олх около 20% было реальных объявлений, то сейчас порядка 70. Есть из чего выбирать.
Тут информация маклера не совсем отображает реальность.
ОЛХ изменил правила размещения объявлений. Сделал многие функции платными и кратно поднял цены. Вот "пена" и ушла.
ПС. В последний раз, при сдаче квартиры, заплатил ОЛХ за рекламу около 500 грн.+100грн другие ресурсы.
Сдавал в конце апреля, опасался зависнуть на не сезон.
Сдавать тем, кого массово приводили рылы (с котикам-собачками, хачики...) желания не было.
ПС2. Сдал всё равно через рыло.
На ринку оренди - з 2000-го року. Жодного разу не скористався послугою реклами і, відповідно, не сплачував за неї. У нульових роках практикував закидання телефоном власної інфи до 5-7 найвідоміших агенцій нерухомості. Цього виявлялося достатньо для вирішення питання у стислі терміни за допомогою цих контор. Протягом поточного десятиліття викладаю інфу лише на одному сайті (ОЛХ) після 22-ї години і солодко засинаю до ..., як правило, 8.30, після чого починаються безперервні дзвінки від агенцій, ріелторів-приватників та зрідка прямих орендарів. Інтенсивність зростає після 10.00. Протягом першого дня - більше 50-ти телефонних розмов. Я примхливий і перебірливий: встановлюю певні вимоги до майбутніх орендарів безпосередньо у тексті на сайті, але складається враження, що дозвонювачі їх не читають - намагаються "впарити" будь-який наявний у них живий товар. )) Зазвичай з усього загалу пропозицій вдається обрати декілька прийнятних і протягом першого-другого дня здати об"єкт. Тобто така інтенсивна атака збоку ріелторів повністю нівелює необхідність витрачання коштів на рекламу. ОЛХ - наше все !!! Звісно, треба мати переваги перед іншими орендодавцями, а це - локація і адекватна ціна.
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ihorkyiv
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:10
ihorkyiv написав:
На ринку оренди - з 2000-го року. Жодного разу не скористався послугою реклами і, відповідно, не сплачував за неї. У нульових роках практикував закидання телефоном власної інфи до 5-7 найвідоміших агенцій нерухомості. Цього виявлялося достатньо для вирішення питання у стислі терміни за допомогою цих контор. Протягом поточного десятиліття викладаю інфу лише на одному сайті (ОЛХ) після 22-ї години і солодко засинаю до ..., як правило, 8.30, після чого починаються безперервні дзвінки від агенцій, ріелторів-приватників та зрідка прямих орендарів. Інтенсивність зростає після 10.00. Протягом першого дня - більше 50-ти телефонних розмов. Я примхливий і перебірливий: встановлюю певні вимоги до майбутніх орендарів безпосередньо у тексті на сайті, але складається враження, що дозвонювачі їх не читають - намагаються "впарити" будь-який наявний у них живий товар. )) Зазвичай з усього загалу пропозицій вдається обрати декілька прийнятних і протягом першого-другого дня здати об"єкт. Тобто така інтенсивна атака збоку ріелторів повністю нівелює необхідність витрачання коштів на рекламу. ОЛХ - наше все !!! Звісно, треба мати переваги перед іншими орендодавцями, а це - локація і адекватна ціна
.
Всё дело в цене.
Потратить 600 грн, а получит плюс 2-3 тыс. грн. в месяц.
ПС. Арендаторы желающие жить на Печерске, а платить как на Соломе подзаипали. Тысячи их...
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UA
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:12
UA написав:
Потратить 600 грн, а получит плюс 2-3 тыс. грн. в месяц.
начался вечер акуительных историй от УА...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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