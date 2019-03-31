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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
На ОЛХ уже давно бесплатно обьявление не подашь (в рубрику недвижимость-аренда)
Додано: Суб 15 чер, 2019 13:53
Своїм постом ви додали мені негативних емоцій. Аж перелякався і одразу зайшов на улюблений сайт ОЛХ, де довгий час маю постійну реєстрацію. Система працює у штатному режимі, щодо зміни попередніх умов розміщення оголошення не попереджає. Наскільки пам"ятаю, вимагається плата тільки у підрубриці "подобова оренда", а довгострокова з одним оголошенням на місяць є безкоштовною. Востаннє розміщував інфу у жовтні минулого року. З того часу орендарі на усіх квартирах не змінилися, ціну навесні залишив усталеною до осені поточного року.
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:13
Все тоже самое за меня делает маклер.
И ему достается все это "счастье". Мне остается только отобрать из шорт-листа.
И платит за все это арендатор. Который за частую приходит еще и со своим агентом.[/quote]
А мене процедура відбору клієнтів абсолютно не напружує. Я - "чистокровний" рантьє, іншою зайнятістю себе не обтяжую ось уже 14-й рік. Маклер для мене - зайва ланка. На одній квартирі сім"я винаймає ось уже 7-й рік, звісно, з підвищенням орендної ставки щопівроку або щороку, на іншій студентка винаймала протягом 4,5 років, ще на одній - невдовзі "святкуватиму" початок третьої річниці. За такий тривалий час ми б з маклером забули, як виглядаємо. ))
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