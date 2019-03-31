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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1453145414551456

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 41
Виросли більш як на 50%
5%
2
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
7%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

На ОЛХ уже давно бесплатно обьявление не подашь (в рубрику недвижимость-аренда)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:53

  investorkiev написав:На ОЛХ уже давно бесплатно обьявление не подашь (в рубрику недвижимость-аренда)

Своїм постом ви додали мені негативних емоцій. Аж перелякався і одразу зайшов на улюблений сайт ОЛХ, де довгий час маю постійну реєстрацію. Система працює у штатному режимі, щодо зміни попередніх умов розміщення оголошення не попереджає. Наскільки пам"ятаю, вимагається плата тільки у підрубриці "подобова оренда", а довгострокова з одним оголошенням на місяць є безкоштовною. Востаннє розміщував інфу у жовтні минулого року. З того часу орендарі на усіх квартирах не змінилися, ціну навесні залишив усталеною до осені поточного року.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:13

  rjkz написав:


Все тоже самое за меня делает маклер.
И ему достается все это "счастье". Мне остается только отобрать из шорт-листа.
И платит за все это арендатор. Который за частую приходит еще и со своим агентом.[/quote]
А мене процедура відбору клієнтів абсолютно не напружує. Я - "чистокровний" рантьє, іншою зайнятістю себе не обтяжую ось уже 14-й рік. Маклер для мене - зайва ланка. На одній квартирі сім"я винаймає ось уже 7-й рік, звісно, з підвищенням орендної ставки щопівроку або щороку, на іншій студентка винаймала протягом 4,5 років, ще на одній - невдовзі "святкуватиму" початок третьої річниці. За такий тривалий час ми б з маклером забули, як виглядаємо. ))
ihorkyiv
 
Повідомлень: 408
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:36

  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:На ОЛХ уже давно бесплатно обьявление не подашь (в рубрику недвижимость-аренда)

Своїм постом ви додали мені негативних емоцій. Аж перелякався і одразу зайшов на улюблений сайт ОЛХ, де довгий час маю постійну реєстрацію. Система працює у штатному режимі, щодо зміни попередніх умов розміщення оголошення не попереджає. Наскільки пам"ятаю, вимагається плата тільки у підрубриці "подобова оренда", а довгострокова з одним оголошенням на місяць є безкоштовною. Востаннє розміщував інфу у жовтні минулого року. З того часу орендарі на усіх квартирах не змінилися, ціну навесні залишив усталеною до осені поточного року.


Да нет, в рубрике недвижимость-долгосрочная аренда только первое обьявление подать бесплатно, потом платно (но не очень дорого, кажется 99грн)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:06

  investorkiev написав:Да нет, в рубрике недвижимость-долгосрочная аренда только первое обьявление подать бесплатно, потом платно (но не очень дорого, кажется 99грн)

Не первое объявление, а раз в месяц можно разместить одно бесплатное объявление или раз же в месяц бесплатно его поднять.
Последующие объявы, поднятие и реклама уже платно.
Натаха, у тебя вероятно специально обученная Мальвина этими вопросами занимается?
Не царское это дело, с рылами общаться.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:48

  UA написав:
  investorkiev написав:Да нет, в рубрике недвижимость-долгосрочная аренда только первое обьявление подать бесплатно, потом платно (но не очень дорого, кажется 99грн)

Не первое объявление, а раз в месяц можно разместить одно бесплатное объявление или раз же в месяц бесплатно его поднять.
Последующие объявы, поднятие и реклама уже платно.
Натаха, у тебя вероятно специально обученная Мальвина этими вопросами занимается?
Не царское это дело, с рылами общаться.


Ну понятно что не я сам.

Хотя вот на днях зашел в одну квартиру уточнить по кондеру, и заодно аренду забрать - квартирантка встретила в одном неглиже, попа, сиси - все видно.
Возможно она претендует на скидку по аренде? :)

Подумал что зря сам не езжу к ней каждый месяц :)

ЗЫ: нет, не раз в месяц, а просто 1 обьявление бесплатно в лимите. Если его удалить самому через неделю например, то снова будет доступно 1 обьявление.


https://help.olx.ua/hc/ru/articles/206716079-В-каких-рубриках-действуют-лимиты-

https://help.olx.ua/hc/ru/articles/206716069-Что-такое-лимиты-и-пакеты-размещений-
Востаннє редагувалось investorkiev в Суб 15 чер, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:55

  investorkiev написав:[
Ну понятно что не я сам.

Хотя вот на днях зашел в одну квартиру уточнить по кондеру, и заодно аренду забрать - квартирантка встретила в одном неглиже, попа, сиси - все видно.

Подумал что зря сам не езжу к ней каждый месяц :)

Какова оплата специально обученного человека по забиранию денег.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 20:55

  hume написав:
  investorkiev написав:[
Ну понятно что не я сам.

Хотя вот на днях зашел в одну квартиру уточнить по кондеру, и заодно аренду забрать - квартирантка встретила в одном неглиже, попа, сиси - все видно.

Подумал что зря сам не езжу к ней каждый месяц :)

Какова оплата специально обученного человека по забиранию денег.

Отвечу в личку
investorkiev
 
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