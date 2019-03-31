Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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investorkiev написав:На ОЛХ уже давно бесплатно обьявление не подашь (в рубрику недвижимость-аренда)
Своїм постом ви додали мені негативних емоцій. Аж перелякався і одразу зайшов на улюблений сайт ОЛХ, де довгий час маю постійну реєстрацію. Система працює у штатному режимі, щодо зміни попередніх умов розміщення оголошення не попереджає. Наскільки пам"ятаю, вимагається плата тільки у підрубриці "подобова оренда", а довгострокова з одним оголошенням на місяць є безкоштовною. Востаннє розміщував інфу у жовтні минулого року. З того часу орендарі на усіх квартирах не змінилися, ціну навесні залишив усталеною до осені поточного року.
Все тоже самое за меня делает маклер. И ему достается все это "счастье". Мне остается только отобрать из шорт-листа. И платит за все это арендатор. Который за частую приходит еще и со своим агентом.[/quote] А мене процедура відбору клієнтів абсолютно не напружує. Я - "чистокровний" рантьє, іншою зайнятістю себе не обтяжую ось уже 14-й рік. Маклер для мене - зайва ланка. На одній квартирі сім"я винаймає ось уже 7-й рік, звісно, з підвищенням орендної ставки щопівроку або щороку, на іншій студентка винаймала протягом 4,5 років, ще на одній - невдовзі "святкуватиму" початок третьої річниці. За такий тривалий час ми б з маклером забули, як виглядаємо. ))
investorkiev написав:На ОЛХ уже давно бесплатно обьявление не подашь (в рубрику недвижимость-аренда)
Своїм постом ви додали мені негативних емоцій. Аж перелякався і одразу зайшов на улюблений сайт ОЛХ, де довгий час маю постійну реєстрацію. Система працює у штатному режимі, щодо зміни попередніх умов розміщення оголошення не попереджає. Наскільки пам"ятаю, вимагається плата тільки у підрубриці "подобова оренда", а довгострокова з одним оголошенням на місяць є безкоштовною. Востаннє розміщував інфу у жовтні минулого року. З того часу орендарі на усіх квартирах не змінилися, ціну навесні залишив усталеною до осені поточного року.
Да нет, в рубрике недвижимость-долгосрочная аренда только первое обьявление подать бесплатно, потом платно (но не очень дорого, кажется 99грн)
investorkiev написав:Да нет, в рубрике недвижимость-долгосрочная аренда только первое обьявление подать бесплатно, потом платно (но не очень дорого, кажется 99грн)
Не первое объявление, а раз в месяц можно разместить одно бесплатное объявление или раз же в месяц бесплатно его поднять. Последующие объявы, поднятие и реклама уже платно. Натаха, у тебя вероятно специально обученная Мальвина этими вопросами занимается? Не царское это дело, с рылами общаться.
investorkiev написав:Да нет, в рубрике недвижимость-долгосрочная аренда только первое обьявление подать бесплатно, потом платно (но не очень дорого, кажется 99грн)
Не первое объявление, а раз в месяц можно разместить одно бесплатное объявление или раз же в месяц бесплатно его поднять. Последующие объявы, поднятие и реклама уже платно. Натаха, у тебя вероятно специально обученная Мальвина этими вопросами занимается? Не царское это дело, с рылами общаться.
Ну понятно что не я сам.
Хотя вот на днях зашел в одну квартиру уточнить по кондеру, и заодно аренду забрать - квартирантка встретила в одном неглиже, попа, сиси - все видно. Возможно она претендует на скидку по аренде?
Подумал что зря сам не езжу к ней каждый месяц
ЗЫ: нет, не раз в месяц, а просто 1 обьявление бесплатно в лимите. Если его удалить самому через неделю например, то снова будет доступно 1 обьявление.