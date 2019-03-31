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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1454145514561457

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 41
Виросли більш як на 50%
5%
2
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
7%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
46%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 23:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:нет, не раз в месяц, а просто 1 обьявление бесплатно в лимите. Если его удалить самому через неделю например, то снова будет доступно 1 обьявление.

Может мой опыт устарел, но:
Если дали объявление, то отсчет для размещения нового 30 дней. И не важно, что старое удалили. Поэтому я никогда не удаляю объявление после сдачи, а только делаю его неактивным. Бывает, что люди поняли, что сняли не то, и на следующий день хотят съехать, оплатив разумную компенсацию.

Один номер телефона может быть активен только в одном аккаунте.

Создать второе частное объявление невозможно. Если создается второе активное объявление в рубрике Недвижимость с одного аккаунта, автоматически присваивается статус Бизнес, что совсем не интересно, потому что эффективность падает в разы.
Vlad442
 
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  #<1 ... 1454145514561457
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