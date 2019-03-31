Может мой опыт устарел, но:
Если дали объявление, то отсчет для размещения нового 30 дней. И не важно, что старое удалили. Поэтому я никогда не удаляю объявление после сдачи, а только делаю его неактивным. Бывает, что люди поняли, что сняли не то, и на следующий день хотят съехать, оплатив разумную компенсацию.
Один номер телефона может быть активен только в одном аккаунте.
Создать второе частное объявление невозможно. Если создается второе активное объявление в рубрике Недвижимость с одного аккаунта, автоматически присваивается статус Бизнес, что совсем не интересно, потому что эффективность падает в разы.