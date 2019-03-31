|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 16 чер, 2019 23:45
investorkiev написав:
нет, не раз в месяц, а просто 1 обьявление бесплатно в лимите. Если его удалить самому через неделю например, то снова будет доступно 1 обьявление.
Может мой опыт устарел, но:
Если дали объявление, то отсчет для размещения нового 30 дней. И не важно, что старое удалили. Поэтому я никогда не удаляю объявление после сдачи, а только делаю его неактивным. Бывает, что люди поняли, что сняли не то, и на следующий день хотят съехать, оплатив разумную компенсацию.
Один номер телефона может быть активен только в одном аккаунте.
Создать второе частное объявление невозможно. Если создается второе активное объявление в рубрике Недвижимость с одного аккаунта, автоматически присваивается статус Бизнес, что совсем не интересно, потому что эффективность падает в разы.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5519
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2019 16:36
Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)
Как быть? Цена?
-
alya_tsimbal
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 16.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2019 23:41
alya_tsimbal написав:
Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)
Как быть? Цена?
Отложите этот вопрос до сентября.
Пусть еще 2 месяца поживут по старой цене.
В сентябре цены вырастут намного больше чем на +5% по рынку, плюс активизируется спрос. Не захотят платить +15-20% от текущей цены - найдете новых быстро и без проблем.
Ничего не покупайте дополнительно - они видели во что вьезжали год назад. Под каждого арендатора не напасешься. Это они наглеют потому что лето и несезон.
Ваша задача - допетлять с ними до сентября, дальше - ставите вопрос ребром.
У вас ликвидный востребованный обьект, поэтому арендаторов новых найдете без проблем.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12062
|833317
|
|
|7
|276
|
|
|455
|180996
|
|