Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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investorkiev написав:нет, не раз в месяц, а просто 1 обьявление бесплатно в лимите. Если его удалить самому через неделю например, то снова будет доступно 1 обьявление.
Может мой опыт устарел, но: Если дали объявление, то отсчет для размещения нового 30 дней. И не важно, что старое удалили. Поэтому я никогда не удаляю объявление после сдачи, а только делаю его неактивным. Бывает, что люди поняли, что сняли не то, и на следующий день хотят съехать, оплатив разумную компенсацию.
Один номер телефона может быть активен только в одном аккаунте.
Создать второе частное объявление невозможно. Если создается второе активное объявление в рубрике Недвижимость с одного аккаунта, автоматически присваивается статус Бизнес, что совсем не интересно, потому что эффективность падает в разы.
Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ). Чисто. Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте. Платили исправно. Не повышала, не беспокоила. За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией. Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.) Как быть? Цена?
alya_tsimbal написав:Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ). Чисто. Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте. Платили исправно. Не повышала, не беспокоила. За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией. Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.) Как быть? Цена?
Отложите этот вопрос до сентября.
Пусть еще 2 месяца поживут по старой цене.
В сентябре цены вырастут намного больше чем на +5% по рынку, плюс активизируется спрос. Не захотят платить +15-20% от текущей цены - найдете новых быстро и без проблем.
Ничего не покупайте дополнительно - они видели во что вьезжали год назад. Под каждого арендатора не напасешься. Это они наглеют потому что лето и несезон.
Ваша задача - допетлять с ними до сентября, дальше - ставите вопрос ребром.
У вас ликвидный востребованный обьект, поэтому арендаторов новых найдете без проблем.
alya_tsimbal написав:Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ). Чисто. Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте. Платили исправно. Не повышала, не беспокоила. За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией. Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.) Как быть? Цена?
Соглашусь. Объект оч. востребованый, люди в очень невыгодном положении, они с ребёнком. Однушки им даже показывать не станут. Вы наоборот в оч выгодном положении, так, что или нах, или повышение цены без дополнительных плюх.
Согласен. Не нужно привязываться к годовым контрактам после истечения первого года. Если они через год и 3 месяца скажут "съезжаем" вы же не будете штрафовать и требовать дожить до конца второго года? Фактически договор не заключается, старые клиенты снимают помесячно и поднять плату вы можете в любой момент. Приличия и сезонность требуют, чтобы это было не чаще раза в год в сентябре. По поводу 5%. Если давно не было пересдач по другим объектам, которые позволяют ориентироваться в реальной ситуации на рынке, то, как ориентир, можно принять уровень инфляции https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ Если перемножить 12 последних цифр, то видно, что нужно с сентября повышать на 10%, если вы сдали изначально недорого. Если сдавалось по рыночной цене, после первого года я не повышаю или повышаю так, чтобы цена была на 5% дешевле, чем я могу пересдать с экспозицией неделя-две. И я получаю, фактически, те же деньги, что с пересдачей раз в году, и они платят по минимальной рыночной цене - меньше шансов, что захотят перескочить.
hume написав:ПС В однушки покупайте только кровати
Да, сейчас однушки с кроватями более востребованные, но тут тоже не все просто. Нужно стараться охватить максимальную аудиторию. Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.
investorkiev написав:.. У вас ликвидный востребованный обьект, поэтому арендаторов новых найдете без проблем.
) вы там хоть раз были, в суровых Дарницких хрущах? там местная алкашня под домом начинает летом в 5 утра собираться. Также можете с радостью узнать, что это ваши соседи, познакомиться, полтиху занять.. Будучи на месте арендатора с ребенком (!), такие места стоит обходить лесами
hume написав:ПС В однушки покупайте только кровати
Да, сейчас однушки с кроватями более востребованные, но тут тоже не все просто. Нужно стараться охватить максимальную аудиторию. Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.
Это хороший совет для большой однушки - типа как у вас в Эврике - оркада строит стандартные 48кв.м. Туда влезет и кровать, и диван.
В маленьких однушках по 33-37 метров это уже проблема.
Подсмотрел выход - снимал на Аирбнб себе однушку, там была складная кровать (которая поднимается и прячется в стенку) и диванчик.
Когда кровать сложена - то это вроде книжные полки стоят под стеной, не мешает.
Но жестковата (нет ламелей) и мешает отсутствие подголовника (в той модели, на которой я спал) - подушка падала в щель.
Пока мне не актуально, но если в будущем буду меблировать маленькие однушки - хочу сделать исследование рынка таких сборных кроватей в Киеве, что по чем. Подозреваю конечно что они стоят не дешево.
investorkiev написав:.. У вас ликвидный востребованный обьект, поэтому арендаторов новых найдете без проблем.
) вы там хоть раз были, в суровых Дарницких хрущах? там местная алкашня под домом начинает летом в 5 утра собираться. Также можете с радостью узнать, что это ваши соседи, познакомиться, полтиху занять.. Будучи на месте арендатора с ребенком (!), такие места стоит обходить лесами
Та ну, алкашей везде полно.
Главное - вопрос цены. Однушка в дешевом фонде с нижесредней арендой да еще и со свежим ремонтом - агонь!!