Додано: Вів 18 чер, 2019 08:13

Согласен. Не нужно привязываться к годовым контрактам после истечения первого года. Если они через год и 3 месяца скажут "съезжаем" вы же не будете штрафовать и требовать дожить до конца второго года? Фактически договор не заключается, старые клиенты снимают помесячно и поднять плату вы можете в любой момент. Приличия и сезонность требуют, чтобы это было не чаще раза в год в сентябре.По поводу 5%. Если давно не было пересдач по другим объектам, которые позволяют ориентироваться в реальной ситуации на рынке, то, как ориентир, можно принять уровень инфляцииЕсли перемножить 12 последних цифр, то видно, что нужно с сентября повышать на 10%, если вы сдали изначально недорого. Если сдавалось по рыночной цене, после первого года я не повышаю или повышаю так, чтобы цена была на 5% дешевле, чем я могу пересдать с экспозицией неделя-две. И я получаю, фактически, те же деньги, что с пересдачей раз в году, и они платят по минимальной рыночной цене - меньше шансов, что захотят перескочить.