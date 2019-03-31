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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:17
Vlad442 написав:
Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.
А матрас от кровати тоже легковушкой?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:20
alya_tsimbal написав:
Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)
Как быть? Цена?
Скажите за сколько сдаете, отвечу стоит ли рыпаться.
Аренда в эконом сегменте немного просела за последний год.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:21
UA написав: Vlad442 написав:
Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.
А матрас от кровати тоже легковушкой?
дык надувной никто не отменял
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:30
alya_tsimbal написав:
Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)Как быть? Цена?
Перед тим, як цікавитися на форумі думкою колег, слід "не соромитися" називати поточну орендну ставку. Інакше обговорення і поради перетворюються у порожні розмірковування без корисних інформаційних наслідків для вас.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:36
Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды.
п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу
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