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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1455145614571458

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 42
Виросли більш як на 50%
5%
2
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
10%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
45%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:17

  Vlad442 написав:Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.

А матрас от кровати тоже легковушкой?
UA
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 19.07.08
Подякував: 435 раз.
Подякували: 627 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:20

  alya_tsimbal написав:Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)
Как быть? Цена?

Скажите за сколько сдаете, отвечу стоит ли рыпаться.
Аренда в эконом сегменте немного просела за последний год.
UA
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 19.07.08
Подякував: 435 раз.
Подякували: 627 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:21

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.

А матрас от кровати тоже легковушкой?

дык надувной никто не отменял 8)
sequence
 
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З нами з: 29.12.15
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Подякували: 670 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:30

  alya_tsimbal написав:Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)
Как быть? Цена?

Перед тим, як цікавитися на форумі думкою колег, слід "не соромитися" називати поточну орендну ставку. Інакше обговорення і поради перетворюються у порожні розмірковування без корисних інформаційних наслідків для вас.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:36

Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды.
п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу :)
Vadim V
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