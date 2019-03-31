investorkiev написав:

Vlad442 написав: hume написав: ПС

В однушки покупайте только кровати ПСВ однушки покупайте только кровати

Да, сейчас однушки с кроватями более востребованные, но тут тоже не все просто. Нужно стараться охватить максимальную аудиторию. Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы. Да, сейчас однушки с кроватями более востребованные, но тут тоже не все просто. Нужно стараться охватить максимальную аудиторию. Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.

Это хороший совет для большой однушки - типа как у вас в Эврике - оркада строит стандартные 48кв.м. Туда влезет и кровать, и диван.В маленьких однушках по 33-37 метров это уже проблема.Подсмотрел выход - снимал на Аирбнб себе однушку, там была складная кровать (которая поднимается и прячется в стенку) и диванчик.Когда кровать сложена - то это вроде книжные полки стоят под стеной, не мешает.Но жестковата (нет ламелей) и мешает отсутствие подголовника (в той модели, на которой я спал) - подушка падала в щель.Пока мне не актуально, но если в будущем буду меблировать маленькие однушки - хочу сделать исследование рынка таких сборных кроватей в Киеве, что по чем. Подозреваю конечно что они стоят не дешево.