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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1456145714581459>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.5 5 42
Виросли більш як на 50%
5%
2
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
10%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
45%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:17

  Vlad442 написав:Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.

А матрас от кровати тоже легковушкой?
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:20

  alya_tsimbal написав:Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)
Как быть? Цена?

Скажите за сколько сдаете, отвечу стоит ли рыпаться.
Аренда в эконом сегменте немного просела за последний год.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:21

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.

А матрас от кровати тоже легковушкой?

дык надувной никто не отменял 8)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:30

  alya_tsimbal написав:Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)
Как быть? Цена?

Перед тим, як цікавитися на форумі думкою колег, слід "не соромитися" називати поточну орендну ставку. Інакше обговорення і поради перетворюються у порожні розмірковування без корисних інформаційних наслідків для вас.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:36

Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды.
п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:10

  sequence написав: дык надувной никто не отменял 8)

Лично ВЫ пробовали спать на надувном матрасе?
ИМХО, лучше 30 летний совковый матрас, чем надувной. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:11

  Vlad442 написав:
  hume написав:ПС
В однушки покупайте только кровати

Да, сейчас однушки с кроватями более востребованные, но тут тоже не все просто. Нужно стараться охватить максимальную аудиторию. Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.


Приглянулся вариант без подлокотников система "аккордеон".
Ширина дивана 1,7 м, что позволяет спать одному, не раскладывая диван. Спальное место получается 1,7х1,9. На ламелях все. Чехол съемный. Не знаю или залезет он в стиралку, но в химчистку отдать можно будет. И диван и кровать (причем в 2-х размерах) в одном лице.
Касательно варианта с 1к на Лесном - все правльно написали все. Ничего не менять - с сентября повышать. Не согласны - нет проблем найти других.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:15

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
У вас ликвидный востребованный обьект, поэтому арендаторов новых найдете без проблем.

:)) вы там хоть раз были, в суровых Дарницких хрущах?
там местная алкашня под домом начинает летом в 5 утра собираться. Также можете с радостью узнать, что это ваши соседи, познакомиться, полтиху занять..
Будучи на месте арендатора с ребенком (!), такие места стоит обходить лесами

это вопрос к локации, и она определяет ценник а те, кто ищет в этой локации, с радостью снимут ухоженное и чистое жилье, предпочтя его убитому оставшемуся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:18

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:ПС
В однушки покупайте только кровати

Да, сейчас однушки с кроватями более востребованные, но тут тоже не все просто. Нужно стараться охватить максимальную аудиторию. Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.



Это хороший совет для большой однушки - типа как у вас в Эврике - оркада строит стандартные 48кв.м. Туда влезет и кровать, и диван.

В маленьких однушках по 33-37 метров это уже проблема.

Подсмотрел выход - снимал на Аирбнб себе однушку, там была складная кровать (которая поднимается и прячется в стенку) и диванчик.

Когда кровать сложена - то это вроде книжные полки стоят под стеной, не мешает.

Но жестковата (нет ламелей) и мешает отсутствие подголовника (в той модели, на которой я спал) - подушка падала в щель.

Пока мне не актуально, но если в будущем буду меблировать маленькие однушки - хочу сделать исследование рынка таких сборных кроватей в Киеве, что по чем. Подозреваю конечно что они стоят не дешево.


трансформер называется. тоже думал такую, но они стоят 3-4 аренды. нафик.
диван-аккордеон, о котором писал выше -чуть меньше одной аренды
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:23

Более того, есть момент, о котором уже писал и с которым столкнулся лично. В не премиум локациях люди жмутся вкладываться в ремонт, а спрос на хорошие условия есть везде. Иногда из-за отсутствия конкуренции квартира с хорошим ремонтом в слабом месте сдается в ту же цену быстрей, чем с таким же ремонтом в лучшем. Есть люди, у которых есть деньги и которым, в силу личных причин, нужно именно здесь, а предложения приличных квартир просто отсутствует.
Vlad442
 
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