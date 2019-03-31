Vlad442 написав:Более того, есть момент, о котором уже писал и с которым столкнулся лично. В не премиум локациях люди жмутся вкладываться в ремонт, а спрос на хорошие условия есть везде. Иногда из-за отсутствия конкуренции квартира с хорошим ремонтом в слабом месте сдается в ту же цену быстрей, чем с таким же ремонтом в лучшем. Есть люди, у которых есть деньги и которым, в силу личных причин, нужно именно здесь, а предложения приличных квартир просто отсутствует.
В не премиум локациях простой дольше.
Есть у меня квартира. Вроде и 6 км до Майдана, но люди по 2 раза звонят, спрашивают как проехать к дому. Конкуренции в хороших домах там нет т.к. хороших домов там мало.
Вопрос в том, чтобы мой выход с предложением аренды, совпал по времени с немногочисленными запросами арендаторов именно в этой локации. Есть там несколько контор с хорошими з/п.
Зато живут долго т.к. им удобно, а выбирать особо не из чего))