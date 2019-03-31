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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:51
Vlad442 написав:
Более того, есть момент, о котором уже писал и с которым столкнулся лично. В не премиум локациях люди жмутся вкладываться в ремонт, а спрос на хорошие условия есть везде. Иногда из-за отсутствия конкуренции квартира с хорошим ремонтом в слабом месте сдается в ту же цену быстрей, чем с таким же ремонтом в лучшем. Есть люди, у которых есть деньги и которым, в силу личных причин, нужно именно здесь, а предложения приличных квартир просто отсутствует.
В не премиум локациях простой дольше.
Есть у меня квартира. Вроде и 6 км до Майдана, но люди по 2 раза звонят, спрашивают как проехать к дому. Конкуренции в хороших домах там нет т.к. хороших домов там мало.
Вопрос в том, чтобы мой выход с предложением аренды, совпал по времени с немногочисленными запросами арендаторов именно в этой локации. Есть там несколько контор с хорошими з/п.
Зато живут долго т.к. им удобно, а выбирать особо не из чего))
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:26
UA написав: Vlad442 написав:
Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.
А матрас от кровати тоже легковушкой?
У матёрого лэндлорда должен быть пикап.
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