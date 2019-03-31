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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1456145714581459

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:51

  Vlad442 написав:Более того, есть момент, о котором уже писал и с которым столкнулся лично. В не премиум локациях люди жмутся вкладываться в ремонт, а спрос на хорошие условия есть везде. Иногда из-за отсутствия конкуренции квартира с хорошим ремонтом в слабом месте сдается в ту же цену быстрей, чем с таким же ремонтом в лучшем. Есть люди, у которых есть деньги и которым, в силу личных причин, нужно именно здесь, а предложения приличных квартир просто отсутствует.

В не премиум локациях простой дольше.
Есть у меня квартира. Вроде и 6 км до Майдана, но люди по 2 раза звонят, спрашивают как проехать к дому. Конкуренции в хороших домах там нет т.к. хороших домов там мало.
Вопрос в том, чтобы мой выход с предложением аренды, совпал по времени с немногочисленными запросами арендаторов именно в этой локации. Есть там несколько контор с хорошими з/п.
Зато живут долго т.к. им удобно, а выбирать особо не из чего))
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:26

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я пришел к тому, что ставить маленький диван без подлокотников и разборную металлическую кровать, которую всегда можно раскрутить и куда-то убрать или увезти легковушкой. Такой вариант меблирования позволяет подогнать квартиру под любые запросы.

А матрас от кровати тоже легковушкой?

У матёрого лэндлорда должен быть пикап.
hume
 
Повідомлень: 5621
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:24

  hume написав:У матёрого лэндлорда должен быть пикап.


Да какой пикап?
На то лэндлорд и матерый, чтобы позволить себе нормальную тачку:
Ренджровер
Лексус LX
Тоета прадо или Лендкрузер 200

Из своего опыта скажу что их лучше брать 2-3х летними, а то в новых с салона рука не поднимется профиля для гипсокартона перевозить
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:34

  investorkiev написав:
  hume написав:У матёрого лэндлорда должен быть пикап.


Да какой пикап?
На то лэндлорд и матерый, чтобы позволить себе нормальную тачку:
Ренджровер
Лексус LX
Тоета прадо или Лендкрузер 200

Из своего опыта скажу что их лучше брать 2-3х летними, а то в новых с салона рука не поднимется профиля для гипсокартона перевозить

у меня для таких целей 15летний Вито есть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:15

  investorkiev написав:
  hume написав:У матёрого лэндлорда должен быть пикап.


Да какой пикап?
На то лэндлорд и матерый, чтобы позволить себе нормальную тачку:
Ренджровер
Лексус LX
Тоета прадо или Лендкрузер 200

Из своего опыта скажу что их лучше брать 2-3х летними, а то в новых с салона рука не поднимется профиля для гипсокартона перевозить

... а бєнзу лендлорди не рахують, зазвичай? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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