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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:47
Vadim V написав:
Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды.
п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу
Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:28
antey1969 написав: hume написав:
Я когда то в форестер 850 кг плитки загрузил. Хз, но машина даже не просела. Но лучше такие эксперменты не проводить
Гм, стесняюсь спросить... Фасад плиткой обкладывали?
Не, одновременно в двух квартирах ремонт делал.
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