Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды. п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу
Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.
Vadim V написав:Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды. п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу
Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.
Я тебя розумію ,ты па делу скажи(пришли образец договора) чего полезного, без понтов.
Vadim V написав:Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды. п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу
Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.
Я тебя розумію ,ты па делу скажи(пришли образец договора) чего полезного, без понтов.
1. 90% жилья в США сдаются через риелтора. С чего-бы собственнику жилья париться заботами? Все равно платит арендатер. Разве что если жилье настолько убитое, что его риелторы отказываются брать в работу. Или локация - полный аут. В общем - неликвид. А тут новострой возле Белого дома и дешево. 2. на крейгслисте найти, конечно, можно, но сложно. Zillow - самый раскрученный ресурс. Еще есть Trulia по выбранному варианту можно просмотреть крайм-рэнк локации, к какой школе относится, ее рейтинг по 10 бальной шкале, расстояние и тп, а также демографический состав населения района, не совсем разобрался (в принципе и не пытался) как там еще дается средний годовой доход домохозяйства в год по локации. 3. Обычно первый съем по прилету у людей выглядит так Аирбнб или отель/мотель или знакомые, затем или риелтор-аренда или топ-топ ножками по комплексам (это если есть желание сэкономить на посреднике) и у менеджемента спрашивать возможность аренды (что сложно, ибо всех интересует credit score а у ньюкамеров его обычно нет (хотя никакого рейтинга лучше чем плохой). 4. А, да, без риелтора обычно сдаются койки и комнаты, иногда подвалы (там в частных домах подвалы обычно жилые), то бишь бейсмент. Может ввиду этого автор и искал без риелтора.