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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1457145814591460

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:47

  Vadim V написав:Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды.
п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу :)

Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:28

  antey1969 написав:
  hume написав:Я когда то в форестер 850 кг плитки загрузил. Хз, но машина даже не просела. Но лучше такие эксперменты не проводить

Гм, стесняюсь спросить... Фасад плиткой обкладывали?

Не, одновременно в двух квартирах ремонт делал. :D
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:16

"Легше, ніж в Києві, але з пригодами. Як я шукав житло у США" https://style.nv.ua/ukr/blogs/legshe-ni ... 27729.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:18

  ihorkyiv написав:
  Vadim V написав:Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды.
п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу :)

Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.

Я тебя розумію ,ты па делу скажи(пришли образец договора) чего полезного, без понтов. :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:59

...

  Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:
  Vadim V написав:Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды.
п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу :)

Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.

Я тебя розумію ,ты па делу скажи(пришли образец договора) чего полезного, без понтов. :(

... от здавалось би, таке просте прохання, а вже показує, ЯКІ тут люди зібрались...
"сумно бл@д&!"©
(...так, так - от такі приклади, якраз дуже яскраво відображують/показують, ЧОМУ так живемо і ЧОМУ так живеться в нашій Україні!
)
"людина людині - вовк!"©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:20

  ihorkyiv написав:"Легше, ніж в Києві, але з пригодами. Як я шукав житло у США" https://style.nv.ua/ukr/blogs/legshe-ni ... 27729.html


1. 90% жилья в США сдаются через риелтора. С чего-бы собственнику жилья париться заботами? Все равно платит арендатер. Разве что если жилье настолько убитое, что его риелторы отказываются брать в работу. Или локация - полный аут. В общем - неликвид. А тут новострой возле Белого дома и дешево. :mrgreen:
2. на крейгслисте найти, конечно, можно, но сложно. Zillow - самый раскрученный ресурс. Еще есть Trulia по выбранному варианту можно просмотреть крайм-рэнк локации, к какой школе относится, ее рейтинг по 10 бальной шкале, расстояние и тп, а также демографический состав населения района, не совсем разобрался (в принципе и не пытался) как там еще дается средний годовой доход домохозяйства в год по локации.
3. Обычно первый съем по прилету у людей выглядит так Аирбнб или отель/мотель или знакомые, затем или риелтор-аренда или топ-топ ножками по комплексам (это если есть желание сэкономить на посреднике) и у менеджемента спрашивать возможность аренды (что сложно, ибо всех интересует credit score а у ньюкамеров его обычно нет (хотя никакого рейтинга лучше чем плохой).
4. А, да, без риелтора обычно сдаются койки и комнаты, иногда подвалы (там в частных домах подвалы обычно жилые), то бишь бейсмент. Может ввиду этого автор и искал без риелтора.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:29

  Долярчик написав:

... от здавалось би, таке просте прохання, а вже показує, ЯКІ тут люди зібрались...
"сумно бл@д&!"©
(...так, так - от такі приклади, якраз дуже яскраво відображують/показують, ЧОМУ так живемо і ЧОМУ так живеться в нашій Україні!
)
"людина людині - вовк!"©[/quote]
Я по середах не подаю. Але водночас ніщо людське мені не чуже: ДОГОВІР ОРЕНДИ forum.domik.ua/dogovor-arendy-t17439.html
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