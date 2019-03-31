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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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ihorkyiv
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Додано: Чет 20 чер, 2019 17:05
оу не увидел, сейчас исправлю. вы кстати тоже удалите.
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vitaliian
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