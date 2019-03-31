Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. 90% жилья в США сдаются через риелтора. С чего-бы собственнику жилья париться заботами? Все равно платит арендатер. Разве что если жилье настолько убитое, что его риелторы отказываются брать в работу. Или локация - полный аут. В общем - неликвид. А тут новострой возле Белого дома и дешево. 2. на крейгслисте найти, конечно, можно, но сложно. Zillow - самый раскрученный ресурс. Еще есть Trulia по выбранному варианту можно просмотреть крайм-рэнк локации, к какой школе относится, ее рейтинг по 10 бальной шкале, расстояние и тп, а также демографический состав населения района, не совсем разобрался (в принципе и не пытался) как там еще дается средний годовой доход домохозяйства в год по локации. 3. Обычно первый съем по прилету у людей выглядит так Аирбнб или отель/мотель или знакомые, затем или риелтор-аренда или топ-топ ножками по комплексам (это если есть желание сэкономить на посреднике) и у менеджемента спрашивать возможность аренды (что сложно, ибо всех интересует credit score а у ньюкамеров его обычно нет (хотя никакого рейтинга лучше чем плохой). 4. А, да, без риелтора обычно сдаются койки и комнаты, иногда подвалы (там в частных домах подвалы обычно жилые), то бишь бейсмент. Может ввиду этого автор и искал без риелтора.
ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/ Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))
Не знаю точно, но рискну предположить, что данное введение обусловлено ростом цен, которое, в свою очередь обусловлено наплывом мигрантов - как беженцев так и трудовых, в тч из Украины. Как показал опыт введения rent control (это нечто подобное в США), такое жилье быстро приходит в упадок ввиду огромного дефицита и нежелания арендаторов съезжать из-за проблем со снятием. А у лендлорда нет мотивации поддерживать высокий уровень сервиса. Рент контрол действует неповсеместно, например в Калифорнии и Нью-Йорке, на жилье старше 1995 года постройки и только либо на многокартирные комплексы, либо если один объект недвижимости разделен на 2 и более юнитов. То есть новострои и отдельные дома он не затрагивает. Поднять цену до рыночной лендлорд имеет право только при пересдаче другому арендатору. ЕСли у человека есть намерение жить в одном месте очень много лет, то возможно ему это выгодно, но если регулярно переезжать, то в результате снять трудно, цену все равно получишь рыночную, а вот уровень комфорта - нет.