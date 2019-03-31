Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. 90% жилья в США сдаются через риелтора. С чего-бы собственнику жилья париться заботами? Все равно платит арендатер. Разве что если жилье настолько убитое, что его риелторы отказываются брать в работу. Или локация - полный аут. В общем - неликвид. А тут новострой возле Белого дома и дешево. 2. на крейгслисте найти, конечно, можно, но сложно. Zillow - самый раскрученный ресурс. Еще есть Trulia по выбранному варианту можно просмотреть крайм-рэнк локации, к какой школе относится, ее рейтинг по 10 бальной шкале, расстояние и тп, а также демографический состав населения района, не совсем разобрался (в принципе и не пытался) как там еще дается средний годовой доход домохозяйства в год по локации. 3. Обычно первый съем по прилету у людей выглядит так Аирбнб или отель/мотель или знакомые, затем или риелтор-аренда или топ-топ ножками по комплексам (это если есть желание сэкономить на посреднике) и у менеджемента спрашивать возможность аренды (что сложно, ибо всех интересует credit score а у ньюкамеров его обычно нет (хотя никакого рейтинга лучше чем плохой). 4. А, да, без риелтора обычно сдаются койки и комнаты, иногда подвалы (там в частных домах подвалы обычно жилые), то бишь бейсмент. Может ввиду этого автор и искал без риелтора.
ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/ Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))
Не знаю точно, но рискну предположить, что данное введение обусловлено ростом цен, которое, в свою очередь обусловлено наплывом мигрантов - как беженцев так и трудовых, в тч из Украины. Как показал опыт введения rent control (это нечто подобное в США), такое жилье быстро приходит в упадок ввиду огромного дефицита и нежелания арендаторов съезжать из-за проблем со снятием. А у лендлорда нет мотивации поддерживать высокий уровень сервиса. Рент контрол действует неповсеместно, например в Калифорнии и Нью-Йорке, на жилье старше 1995 года постройки и только либо на многокартирные комплексы, либо если один объект недвижимости разделен на 2 и более юнитов. То есть новострои и отдельные дома он не затрагивает. Поднять цену до рыночной лендлорд имеет право только при пересдаче другому арендатору. ЕСли у человека есть намерение жить в одном месте очень много лет, то возможно ему это выгодно, но если регулярно переезжать, то в результате снять трудно, цену все равно получишь рыночную, а вот уровень комфорта - нет.
ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/ Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))
Не знаю точно, но рискну предположить, что данное введение обусловлено ростом цен, которое, в свою очередь обусловлено наплывом мигрантов - как беженцев так и трудовых, в тч из Украины. Как показал опыт введения rent control (это нечто подобное в США), такое жилье быстро приходит в упадок ввиду огромного дефицита и нежелания арендаторов съезжать из-за проблем со снятием. А у лендлорда нет мотивации поддерживать высокий уровень сервиса. Рент контрол действует неповсеместно, например в Калифорнии и Нью-Йорке, на жилье старше 1995 года постройки и только либо на многокартирные комплексы, либо если один объект недвижимости разделен на 2 и более юнитов. То есть новострои и отдельные дома он не затрагивает. Поднять цену до рыночной лендлорд имеет право только при пересдаче другому арендатору. ЕСли у человека есть намерение жить в одном месте очень много лет, то возможно ему это выгодно, но если регулярно переезжать, то в результате снять трудно, цену все равно получишь рыночную, а вот уровень комфорта - нет.
Тема ваще та пра Куев и Украину.........................
ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/ Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))
Не знаю точно, но рискну предположить, что данное введение обусловлено ростом цен, которое, в свою очередь обусловлено наплывом мигрантов - как беженцев так и трудовых, в тч из Украины. Как показал опыт введения rent control (это нечто подобное в США), такое жилье быстро приходит в упадок ввиду огромного дефицита и нежелания арендаторов съезжать из-за проблем со снятием. А у лендлорда нет мотивации поддерживать высокий уровень сервиса. Рент контрол действует неповсеместно, например в Калифорнии и Нью-Йорке, на жилье старше 1995 года постройки и только либо на многокартирные комплексы, либо если один объект недвижимости разделен на 2 и более юнитов. То есть новострои и отдельные дома он не затрагивает. Поднять цену до рыночной лендлорд имеет право только при пересдаче другому арендатору. ЕСли у человека есть намерение жить в одном месте очень много лет, то возможно ему это выгодно, но если регулярно переезжать, то в результате снять трудно, цену все равно получишь рыночную, а вот уровень комфорта - нет.
Тема ваще та пра Куев и Украину.........................
alya_tsimbal написав:Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ). Чисто. Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте. Платили исправно. Не повышала, не беспокоила. За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией. Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.) Как быть? Цена?
Отложите этот вопрос до сентября.
Пусть еще 2 месяца поживут по старой цене.
В сентябре цены вырастут намного больше чем на +5% по рынку, плюс активизируется спрос. Не захотят платить +15-20% от текущей цены - найдете новых быстро и без проблем.
Ничего не покупайте дополнительно - они видели во что вьезжали год назад. Под каждого арендатора не напасешься. Это они наглеют потому что лето и несезон.
Ваша задача - допетлять с ними до сентября, дальше - ставите вопрос ребром.
У вас ликвидный востребованный обьект, поэтому арендаторов новых найдете без проблем.
чому не прописати в договорi, що цiна переглядаеться раз в квартал згiдно iнфляцii ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Vadim V написав:Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды. п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу
Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.
Я тебя розумію ,ты па делу скажи(пришли образец договора) чего полезного, без понтов.
чувак, не дерзi, тут тобi нiхто нiчого не зобов"язаний
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.