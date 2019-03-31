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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1458145914601461

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:48

  hume написав:
  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:"Легше, ніж в Києві, але з пригодами. Як я шукав житло у США" https://style.nv.ua/ukr/blogs/legshe-ni ... 27729.html


1. 90% жилья в США сдаются через риелтора. С чего-бы собственнику жилья париться заботами? Все равно платит арендатер. Разве что если жилье настолько убитое, что его риелторы отказываются брать в работу. Или локация - полный аут. В общем - неликвид. А тут новострой возле Белого дома и дешево. :mrgreen:
2. на крейгслисте найти, конечно, можно, но сложно. Zillow - самый раскрученный ресурс. Еще есть Trulia по выбранному варианту можно просмотреть крайм-рэнк локации, к какой школе относится, ее рейтинг по 10 бальной шкале, расстояние и тп, а также демографический состав населения района, не совсем разобрался (в принципе и не пытался) как там еще дается средний годовой доход домохозяйства в год по локации.
3. Обычно первый съем по прилету у людей выглядит так Аирбнб или отель/мотель или знакомые, затем или риелтор-аренда или топ-топ ножками по комплексам (это если есть желание сэкономить на посреднике) и у менеджемента спрашивать возможность аренды (что сложно, ибо всех интересует credit score а у ньюкамеров его обычно нет (хотя никакого рейтинга лучше чем плохой).
4. А, да, без риелтора обычно сдаются койки и комнаты, иногда подвалы (там в частных домах подвалы обычно жилые), то бишь бейсмент. Может ввиду этого автор и искал без риелтора.

Я не понимаю, вы вещаете точно из киева?


А шо Вас смущает?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:50

  ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/
Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))


Не знаю точно, но рискну предположить, что данное введение обусловлено ростом цен, которое, в свою очередь обусловлено наплывом мигрантов - как беженцев так и трудовых, в тч из Украины.
Как показал опыт введения rent control (это нечто подобное в США), такое жилье быстро приходит в упадок ввиду огромного дефицита и нежелания арендаторов съезжать из-за проблем со снятием. А у лендлорда нет мотивации поддерживать высокий уровень сервиса.
Рент контрол действует неповсеместно, например в Калифорнии и Нью-Йорке, на жилье старше 1995 года постройки и только либо на многокартирные комплексы, либо если один объект недвижимости разделен на 2 и более юнитов. То есть новострои и отдельные дома он не затрагивает. Поднять цену до рыночной лендлорд имеет право только при пересдаче другому арендатору.
ЕСли у человека есть намерение жить в одном месте очень много лет, то возможно ему это выгодно, но если регулярно переезжать, то в результате снять трудно, цену все равно получишь рыночную, а вот уровень комфорта - нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:04

  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/
Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))


Не знаю точно, но рискну предположить, что данное введение обусловлено ростом цен, которое, в свою очередь обусловлено наплывом мигрантов - как беженцев так и трудовых, в тч из Украины.
Как показал опыт введения rent control (это нечто подобное в США), такое жилье быстро приходит в упадок ввиду огромного дефицита и нежелания арендаторов съезжать из-за проблем со снятием. А у лендлорда нет мотивации поддерживать высокий уровень сервиса.
Рент контрол действует неповсеместно, например в Калифорнии и Нью-Йорке, на жилье старше 1995 года постройки и только либо на многокартирные комплексы, либо если один объект недвижимости разделен на 2 и более юнитов. То есть новострои и отдельные дома он не затрагивает. Поднять цену до рыночной лендлорд имеет право только при пересдаче другому арендатору.
ЕСли у человека есть намерение жить в одном месте очень много лет, то возможно ему это выгодно, но если регулярно переезжать, то в результате снять трудно, цену все равно получишь рыночную, а вот уровень комфорта - нет.

Тема ваще та пра Куев и Украину......................... :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:18

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:"У Берліні заборонили підвищувати вартість оренди житла у найближчі п’ять років" https://hmarochos.kiev.ua/2019/06/20/u- ... yat-rokiv/
Якщо інфляція мізерна, то можна й не підвищувати орендну ставку. Але рішення - за власником житла. Попит і пропозиція формують ціни. Я у шоці !!! А як же вільні капіталістичні відносини і свобода підприємництва ?? На грунті патерналістських запитів з боку населення Німеччина упевнено рухається до "розвинутого соціалізму і остаточної перемоги комунізму уже у наступному десятилітті". )) "У квітні мешканці Берліна вийшли на протест проти зростання цін на оренду житла: великих орендодавців хочуть попросити з міста, а житлові площі передати до міського житлового фонду". Куди котиться Німеччина ?? Свободу німецьким лендлордам !!! ))


Не знаю точно, но рискну предположить, что данное введение обусловлено ростом цен, которое, в свою очередь обусловлено наплывом мигрантов - как беженцев так и трудовых, в тч из Украины.
Как показал опыт введения rent control (это нечто подобное в США), такое жилье быстро приходит в упадок ввиду огромного дефицита и нежелания арендаторов съезжать из-за проблем со снятием. А у лендлорда нет мотивации поддерживать высокий уровень сервиса.
Рент контрол действует неповсеместно, например в Калифорнии и Нью-Йорке, на жилье старше 1995 года постройки и только либо на многокартирные комплексы, либо если один объект недвижимости разделен на 2 и более юнитов. То есть новострои и отдельные дома он не затрагивает. Поднять цену до рыночной лендлорд имеет право только при пересдаче другому арендатору.
ЕСли у человека есть намерение жить в одном месте очень много лет, то возможно ему это выгодно, но если регулярно переезжать, то в результате снять трудно, цену все равно получишь рыночную, а вот уровень комфорта - нет.

Тема ваще та пра Куев и Украину......................... :mrgreen:


про аренду :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Стартера ветки поучили, о чем нужно писать на его же ветке форума. Выглядит весьма забавно)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.
finuser284
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:36

  finuser284 написав:Мне кажется [b]лучше[/b] сдавать квартиру не заключая договор аренды.

:lol: :lol: :lol: Можете одразу з вокзалу привести і заселити трьох смердючих безхатьків. Результат приблизно виявиться однаковим.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:30

  investorkiev написав:
  alya_tsimbal написав:Дано: 1к на 2 этаже кооперативной хрущовки на Лесном массиве. Кап.ремонт 2018 (от стяжки, демонтажа перегородок, труб, электрики, под ключ).
Чисто.
Сдала семье с ребенком на год, чуть уступила на старте.
Платили исправно. Не повышала, не беспокоила.
За мес. до окончания срока напомнила, предложмила продлить на год, с повышением аренды на 5%, аргументируя инфляцией.
Клиент закапризничал: не устраивает их теперь новая софа и раскладное кресло - надо кровать и ТВ и духовку (по моим подсчетам это примерно 12 т.)
Как быть? Цена?


Отложите этот вопрос до сентября.

Пусть еще 2 месяца поживут по старой цене.

В сентябре цены вырастут намного больше чем на +5% по рынку, плюс активизируется спрос. Не захотят платить +15-20% от текущей цены - найдете новых быстро и без проблем.

Ничего не покупайте дополнительно - они видели во что вьезжали год назад. Под каждого арендатора не напасешься. Это они наглеют потому что лето и несезон.

Ваша задача - допетлять с ними до сентября, дальше - ставите вопрос ребром.

У вас ликвидный востребованный обьект, поэтому арендаторов новых найдете без проблем.

чому не прописати в договорi, що цiна переглядаеться раз в квартал згiдно iнфляцii ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:44

  Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:
  Vadim V написав:Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста (в личку) образцами Ваших договоров аренды.
п.с. если кому не хочеться , то не посылайте меня в Гугл или к юристу :)

Договір оренди - це інтелектуальна власність з глибоко інтимними рисами. )) Наприклад, мій зразка 2006 року, яким користуюся й досі, є дуже стислим, на одному аркуші із заповненням "аверсу і реверсу". Останній пункт договору залишаю чистим, щоб, у разі потреби, дописати якусь вимогу від руки. Ті договори, які приносять із собою ріелтори, зазвичай дуже розлогі, обсягом навіть 4-х аркушів з обох боків, з купою зайвих застережень, юридичних слів і фраз-паразитів, які заплутують і втомлюють читача, але, на думку розробника, додають значущості цій купі паперу.

Я тебя розумію ,ты па делу скажи(пришли образец договора) чего полезного, без понтов. :(

чувак, не дерзi, тут тобi нiхто нiчого не зобов"язаний
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:50

  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.


Обоснуйте, плз. Будет либо хохма либо сенсация.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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