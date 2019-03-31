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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1459146014611462

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:40

  antey1969 написав:Стартера ветки поучили, о чем нужно писать на его же ветке форума. Выглядит весьма забавно)))


та на здоровье :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:41

  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.

почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:07

... а наскільки той "папірець" є вагомим у суді?

  rjkz написав:
  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.

почему?

... мабуть, думають що:
- договір - "фількіна грамота", який не закріплений/засвідчений юридично(нотаріусом), і/або в суді квартирант скаже, що в той момент себе погано почував і "мене змусили/заставили підписати" якогось папірця... :idea: :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:30

  galadriel написав:
  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.


Обоснуйте, плз. Будет либо хохма либо сенсация.


У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
rjkz
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  #<1 ... 1459146014611462
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