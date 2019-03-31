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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:40
antey1969 написав:
Стартера ветки поучили, о чем нужно писать на его же ветке форума. Выглядит весьма забавно)))
та на здоровье
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:41
finuser284 написав:
Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.
почему?
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:07
rjkz написав: finuser284 написав:
Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.
почему?
... мабуть, думають що:
- договір - "фількіна грамота", який не закріплений/засвідчений юридично(нотаріусом), і/або в суді квартирант скаже, що в той момент себе погано почував і "мене змусили/заставили підписати" якогось папірця...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:30
galadriel написав: finuser284 написав:
Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.
Обоснуйте, плз. Будет либо хохма либо сенсация.
У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
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