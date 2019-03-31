та на здоровье
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:40
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:41
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:07
... а наскільки той "папірець" є вагомим у суді?
... мабуть, думають що:
- договір - "фількіна грамота", який не закріплений/засвідчений юридично(нотаріусом), і/або в суді квартирант скаже, що в той момент себе погано почував і "мене змусили/заставили підписати" якогось папірця...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:30
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
что это дает?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Если воспринимать ветку как машину, то стартер не самая важная ее часть.
Для арендодателя это самый оптимальный вариант, но сейчас очень мало арендаторов, которые на это соглашаются. Раньше люди больше доверяли договору на словах, джентльменскому соглашению. Сейчас нужен договор. Готовы подписать любую бумажку, даже, если в тексте написано, что они должны все всем, а им ничего. Ради бога, составляете договор в своих интересах и даете им на подпись.
Составить договор в своих интересах, это нужно уметь сделать, и, главное, нужно понимать как и в каком случае им пользоваться. Что скажет полиция, что скажет налоговая, что скажет суд на каждый пункт договора в каждой ситуации. Договор это комплексное явление, а не слова на бумажке. Если человек в этом дуб дубом, то ему все равно, какой договор. При желании его отымеют, что с хорошим договором, что с агентским, что со скачанным из интернета.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
что?
поделитесь своим бесценным опытом
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Какой опыт? Я же "теоретик". Никогда до этого не доходило. Все споры решались компромиссом. Арендатор тоже не дурак идти в суд, платить судебный сбор, если он видит, что шансы не велики, а у противной стороны неограниченный финансовый ресурс (с точки зрения арендатора). Хотя были такие арендаторы, с которыми было не очень комфортно. Которые были на пару весовых категорий выше.
В любом варианте вопрос о практическом применении в судах не стоял.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 21 чер, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:32
спасибо
Я так и думал
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:34
Некоторые арендодатели боятся, что нерадивые арендаторы будут выкручивать им руки на основании договора. Например, говорят, в отопительный сезон нельзя выселять мать с ребенком не предоставив им альтернативного жилья. А без договора - легко! Вот вам один из примеров//))
|