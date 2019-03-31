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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1460146114621463>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:40

  antey1969 написав:Стартера ветки поучили, о чем нужно писать на его же ветке форума. Выглядит весьма забавно)))


та на здоровье :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:41

  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.

почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:07

... а наскільки той "папірець" є вагомим у суді?

  rjkz написав:
  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.

почему?

... мабуть, думають що:
- договір - "фількіна грамота", який не закріплений/засвідчений юридично(нотаріусом), і/або в суді квартирант скаже, що в той момент себе погано почував і "мене змусили/заставили підписати" якогось папірця... :idea: :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:30

  galadriel написав:
  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.


Обоснуйте, плз. Будет либо хохма либо сенсация.


У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.

что это дает?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antey1969 написав:Стартера ветки поучили, о чем нужно писать на его же ветке форума. Выглядит весьма забавно)))

Если воспринимать ветку как машину, то стартер не самая важная ее часть.
  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.

Для арендодателя это самый оптимальный вариант, но сейчас очень мало арендаторов, которые на это соглашаются. Раньше люди больше доверяли договору на словах, джентльменскому соглашению. Сейчас нужен договор. Готовы подписать любую бумажку, даже, если в тексте написано, что они должны все всем, а им ничего. Ради бога, составляете договор в своих интересах и даете им на подпись.
Составить договор в своих интересах, это нужно уметь сделать, и, главное, нужно понимать как и в каком случае им пользоваться. Что скажет полиция, что скажет налоговая, что скажет суд на каждый пункт договора в каждой ситуации. Договор это комплексное явление, а не слова на бумажке. Если человек в этом дуб дубом, то ему все равно, какой договор. При желании его отымеют, что с хорошим договором, что с агентским, что со скачанным из интернета.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Что скажет полиция, что скажет налоговая, что скажет суд на каждый пункт договора в каждой ситуации.

что?
поделитесь своим бесценным опытом
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:что?
поделитесь своим опытом

Какой опыт? Я же "теоретик". Никогда до этого не доходило. Все споры решались компромиссом. Арендатор тоже не дурак идти в суд, платить судебный сбор, если он видит, что шансы не велики, а у противной стороны неограниченный финансовый ресурс (с точки зрения арендатора). Хотя были такие арендаторы, с которыми было не очень комфортно. Которые были на пару весовых категорий выше.
В любом варианте вопрос о практическом применении в судах не стоял.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 21 чер, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:32

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что?
поделитесь своим опытом

Какой опыт? Я же "теоретик".

спасибо
Я так и думал 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:34

  galadriel написав:
  finuser284 написав:Мне кажется лучше сдавать квартиру не заключая договор аренды.
Обоснуйте, плз. Будет либо хохма либо сенсация.
Некоторые арендодатели боятся, что нерадивые арендаторы будут выкручивать им руки на основании договора. Например, говорят, в отопительный сезон нельзя выселять мать с ребенком не предоставив им альтернативного жилья. А без договора - легко! Вот вам один из примеров//))
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