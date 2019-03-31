|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:38
У меня отец в Одессе сдает свою хату /живёт у любовницы/ какому-то айтишнику без договора. Ну у него так сказать дополнительный повод есть - субсидия. Если договор засветиться - не дадут, ещё и налоги платить придется, что для матёрого одессита, конечно, непростительно///
-
asti
-
-
- Повідомлень: 656
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:42
Прохожий написав: rjkz написав:
У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
что это дает?
фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился"
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 9469
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4221 раз.
- Подякували: 2212 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:50
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
что это дает?
фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился"
ИМХО тупое кол-во постов авторитета не дает
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10680
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:06
Вопрос по теме)
Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.
Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен?
В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:28
Vlad442 написав:
Для арендодателя это самый оптимальный вариант, но сейчас очень мало арендаторов, которые на это соглашаются. Раньше люди больше доверяли договору на словах, джентльменскому соглашению. Сейчас нужен договор. Готовы подписать любую бумажку, даже, если в тексте написано, что они должны все всем, а им ничего. Ради бога, составляете договор в своих интересах и даете им на подпись.
Составить договор в своих интересах, это нужно уметь сделать, и, главное, нужно понимать как и в каком случае им пользоваться. Что скажет полиция, что скажет налоговая, что скажет суд на каждый пункт договора в каждой ситуации. Договор это комплексное явление, а не слова на бумажке. Если человек в этом дуб дубом, то ему все равно, какой договор. При желании его отымеют, что с хорошим договором, что с агентским, что со скачанным из интернета.
1.Арендаторы дают незнакомым людям деньги (1 месяц и залог). Естественно сцут и хотят хоть какой то документальный след.
2. Арендаторы хотят зафиксировать на бумаге механизм повышения стоимости аренды.
ПС На практике, договорные отношения подходят только для договороспособных людей с наличием моральных принципов, т.е. не для всех
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4221
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:34
change_pm написав:
Вопрос по теме)
Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.
Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен?
Этот стиль "уже всё"
Личное мнение. Не навязываю.
change_pm написав:
В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?
Черный, серый, темно-коричневый. Фактура матовая естественно.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4221
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:45
rjkz написав: antey1969 написав:
Стартера ветки поучили, о чем нужно писать на его же ветке форума. Выглядит весьма забавно)))
та на здоровье
Ани завидуют, там был для адэкватных лэндлордов смайл
, если ани тупят то я тут не причём
.
Спасибо за взаимопорозуміння.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1802
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:47
rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав:
У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.
что это дает?
фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился"
ИМХО тупое кол-во постов авторитета не дает[/quote]
На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы...
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 559
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12388
|861856
|
|
|7
|342
|
|
|455
|181102
|
|