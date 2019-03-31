Vlad442 написав:

Для арендодателя это самый оптимальный вариант, но сейчас очень мало арендаторов, которые на это соглашаются. Раньше люди больше доверяли договору на словах, джентльменскому соглашению. Сейчас нужен договор. Готовы подписать любую бумажку, даже, если в тексте написано, что они должны все всем, а им ничего. Ради бога, составляете договор в своих интересах и даете им на подпись.Составить договор в своих интересах, это нужно уметь сделать, и, главное, нужно понимать как и в каком случае им пользоваться. Что скажет полиция, что скажет налоговая, что скажет суд на каждый пункт договора в каждой ситуации. Договор это комплексное явление, а не слова на бумажке. Если человек в этом дуб дубом, то ему все равно, какой договор. При желании его отымеют, что с хорошим договором, что с агентским, что со скачанным из интернета.