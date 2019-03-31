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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1460146114621463

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:38

У меня отец в Одессе сдает свою хату /живёт у любовницы/ какому-то айтишнику без договора. Ну у него так сказать дополнительный повод есть - субсидия. Если договор засветиться - не дадут, ещё и налоги платить придется, что для матёрого одессита, конечно, непростительно///
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:42

  Прохожий написав:
  rjkz написав:У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.

что это дает?


фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:50

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.

что это дает?


фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился" :mrgreen:

ИМХО тупое кол-во постов авторитета не дает
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вопрос по теме)
Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.

Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен?
В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:28

  Vlad442 написав:Для арендодателя это самый оптимальный вариант, но сейчас очень мало арендаторов, которые на это соглашаются. Раньше люди больше доверяли договору на словах, джентльменскому соглашению. Сейчас нужен договор. Готовы подписать любую бумажку, даже, если в тексте написано, что они должны все всем, а им ничего. Ради бога, составляете договор в своих интересах и даете им на подпись.
Составить договор в своих интересах, это нужно уметь сделать, и, главное, нужно понимать как и в каком случае им пользоваться. Что скажет полиция, что скажет налоговая, что скажет суд на каждый пункт договора в каждой ситуации. Договор это комплексное явление, а не слова на бумажке. Если человек в этом дуб дубом, то ему все равно, какой договор. При желании его отымеют, что с хорошим договором, что с агентским, что со скачанным из интернета.

1.Арендаторы дают незнакомым людям деньги (1 месяц и залог). Естественно сцут и хотят хоть какой то документальный след.
2. Арендаторы хотят зафиксировать на бумаге механизм повышения стоимости аренды.
ПС На практике, договорные отношения подходят только для договороспособных людей с наличием моральных принципов, т.е. не для всех :D
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:34

  change_pm написав:Вопрос по теме)
Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.

Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен?

Этот стиль "уже всё"
Личное мнение. Не навязываю.

  change_pm написав:В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?

Черный, серый, темно-коричневый. Фактура матовая естественно.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:45

  rjkz написав:
  antey1969 написав:Стартера ветки поучили, о чем нужно писать на его же ветке форума. Выглядит весьма забавно)))


та на здоровье :lol:

Ани завидуют, там был для адэкватных лэндлордов смайл :mrgreen: , если ани тупят то я тут не причём :) .
Спасибо за взаимопорозуміння.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:47

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:У меня такое ощущение, что некоторые постят абы что чтобы набить себе посты в профиле для количества.

что это дает?


фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился" :mrgreen:

ИМХО тупое кол-во постов авторитета не дает[/quote]

На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы... :D
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