Всегда пожалуйста, мне нравится делать людям хорошееее настроениееее.
ЕсичЁ (ТМ Биг), я - не шоумен.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:12
Всегда пожалуйста, мне нравится делать людям хорошееее настроениееее.
ЕсичЁ (ТМ Биг), я - не шоумен.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:17
На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы... [/quote]
Почему?
У людей есть свое мнение, в чем-то правильное, в чем-то ошибочное. Причем где оно какое - оценка очень субъективная.
То что они Вам не нравятся - не повод вешать на них клеймо и делать далекоидущие выводы. Если кто-то из форумчан раздражает донельзя, есть шикарный функционал форума, берегущий время и нервы. Игнор называется. Рекомендую.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:29
На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы... [/quote]
Почему?
У людей есть свое мнение, в чем-то правильное, в чем-то ошибочное. Причем где оно какое - оценка очень субъективная.
То что они Вам не нравятся - не повод вешать на них клеймо и делать далекоидущие выводы. Если кто-то из форумчан раздражает донельзя, есть шикарный функционал форума, берегущий время и нервы. Игнор называется. Рекомендую.[/quote]
Так они и есть в игноре. Но подумайте ,как может нормальный человек писать по 2 поста в минуту на разные темы и так постоянно. Они "тролли" и зерадио и руфекс это ясно. Ну невозможно быть экспертом всюду: в аренде, в курсе валют и в банковских тонкостях.
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