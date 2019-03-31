Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:29

Ethereum написав: rjkz написав: Прохожий написав: что это дает? что это дает?



фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился" фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился"

ИМХО тупое кол-во постов авторитета не дает ИМХО тупое кол-во постов авторитета не дает

На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы...[/quote]Почему?У людей есть свое мнение, в чем-то правильное, в чем-то ошибочное. Причем где оно какое - оценка очень субъективная.То что они Вам не нравятся - не повод вешать на них клеймо и делать далекоидущие выводы. Если кто-то из форумчан раздражает донельзя, есть шикарный функционал форума, берегущий время и нервы. Игнор называется. Рекомендую.[/quote]Так они и есть в игноре. Но подумайте ,как может нормальный человек писать по 2 поста в минуту на разные темы и так постоянно. Они "тролли" и зерадио и руфекс это ясно. Ну невозможно быть экспертом всюду: в аренде, в курсе валют и в банковских тонкостях.