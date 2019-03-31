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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1461146214631464

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:12

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
  antey1969 написав:Стартера ветки поучили, о чем нужно писать на его же ветке форума. Выглядит весьма забавно)))


та на здоровье :lol:

Ани завидуют, там был для адэкватных лэндлордов смайл :mrgreen: , если ани тупят то я тут не причём :) .
Спасибо за взаимопорозуміння.


Всегда пожалуйста, мне нравится делать людям хорошееее настроениееее. :D
ЕсичЁ (ТМ Биг), я - не шоумен. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:17

  Ethereum написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:что это дает?


фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился" :mrgreen:

ИМХО тупое кол-во постов авторитета не дает


На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы... :D[/quote]

Почему?
У людей есть свое мнение, в чем-то правильное, в чем-то ошибочное. Причем где оно какое - оценка очень субъективная.
То что они Вам не нравятся - не повод вешать на них клеймо и делать далекоидущие выводы. Если кто-то из форумчан раздражает донельзя, есть шикарный функционал форума, берегущий время и нервы. Игнор называется. Рекомендую.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:29

  Ethereum написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:что это дает?


фиг знает, потом с этим "багажом" и авторитетом прут на ветки с политикой и обсуждение статей. чтобы не чморили, что "специально зарегился" :mrgreen:

ИМХО тупое кол-во постов авторитета не дает


На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы... :D[/quote]

Почему?
У людей есть свое мнение, в чем-то правильное, в чем-то ошибочное. Причем где оно какое - оценка очень субъективная.
То что они Вам не нравятся - не повод вешать на них клеймо и делать далекоидущие выводы. Если кто-то из форумчан раздражает донельзя, есть шикарный функционал форума, берегущий время и нервы. Игнор называется. Рекомендую.[/quote]

Так они и есть в игноре. Но подумайте ,как может нормальный человек писать по 2 поста в минуту на разные темы и так постоянно. Они "тролли" и зерадио и руфекс это ясно. Ну невозможно быть экспертом всюду: в аренде, в курсе валют и в банковских тонкостях. :D
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:03

  rjkz написав:
  change_pm написав:Вопрос по теме)
Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.

Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен?
В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?


По моему, уже отходит.
Вечного ничего нет.
Еще вроде минимализм не на излете.

ИМХО минимализм еще долго будет в тренде.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:15

Ethereum весьма субъективное допущение.
Как вариант (не претендующий на истину) - скучающий пенсионер, имеющий такого рода интересы. У меня есть товарищ по институту - кладезь информации, я просто поражаюсь как много он помнит и знает. Хотя по нему не скажешь такого даже при долгом общении. Пока он не начнет "выдавать". Вот представьте, что он выйдет на пенсию, ему нечем будет заняться и под стимулом некоего инкогнито начнет вещать. Почему нет?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:18

Прохожий, да,и довольно долго уже держится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:13

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 чер, 2019 10:22, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:11

  rjkz написав:Ethereum весьма субъективное допущение.
Как вариант (не претендующий на истину) - скучающий пенсионер, имеющий такого рода интересы. У меня есть товарищ по институту - кладезь информации, я просто поражаюсь как много он помнит и знает. Хотя по нему не скажешь такого даже при долгом общении. Пока он не начнет "выдавать". Вот представьте, что он выйдет на пенсию, ему нечем будет заняться и под стимулом некоего инкогнито начнет вещать. Почему нет?


Вполне возможно,но такие примеры есть,например лад,типичный советский пенс. А там было постоянный троллинг и навязывание преводходства зеботов. Давайте закончим тему,мне она безразлична.
Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Ethereum написав:Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих.
Никаких рекомендаций просто наблюдение.
vitaliian
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