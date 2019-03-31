Всегда пожалуйста, мне нравится делать людям хорошееее настроениееее.
ЕсичЁ (ТМ Биг), я - не шоумен.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:12
Всегда пожалуйста, мне нравится делать людям хорошееее настроениееее.
ЕсичЁ (ТМ Биг), я - не шоумен.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:17
На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы... [/quote]
Почему?
У людей есть свое мнение, в чем-то правильное, в чем-то ошибочное. Причем где оно какое - оценка очень субъективная.
То что они Вам не нравятся - не повод вешать на них клеймо и делать далекоидущие выводы. Если кто-то из форумчан раздражает донельзя, есть шикарный функционал форума, берегущий время и нервы. Игнор называется. Рекомендую.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:29
На политике есть пару рыл типо- zradio,rufex которые на какую кантору работают и набивают посты. Даже пишут по аренде,эксперды тучевы... [/quote]
Почему?
У людей есть свое мнение, в чем-то правильное, в чем-то ошибочное. Причем где оно какое - оценка очень субъективная.
То что они Вам не нравятся - не повод вешать на них клеймо и делать далекоидущие выводы. Если кто-то из форумчан раздражает донельзя, есть шикарный функционал форума, берегущий время и нервы. Игнор называется. Рекомендую.[/quote]
Так они и есть в игноре. Но подумайте ,как может нормальный человек писать по 2 поста в минуту на разные темы и так постоянно. Они "тролли" и зерадио и руфекс это ясно. Ну невозможно быть экспертом всюду: в аренде, в курсе валют и в банковских тонкостях.
Додано: Суб 22 чер, 2019 08:03
ИМХО минимализм еще долго будет в тренде.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 22 чер, 2019 08:15
Ethereum весьма субъективное допущение.
Как вариант (не претендующий на истину) - скучающий пенсионер, имеющий такого рода интересы. У меня есть товарищ по институту - кладезь информации, я просто поражаюсь как много он помнит и знает. Хотя по нему не скажешь такого даже при долгом общении. Пока он не начнет "выдавать". Вот представьте, что он выйдет на пенсию, ему нечем будет заняться и под стимулом некоего инкогнито начнет вещать. Почему нет?
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:13
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 чер, 2019 10:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:11
Вполне возможно,но такие примеры есть,например лад,типичный советский пенс. А там было постоянный троллинг и навязывание преводходства зеботов. Давайте закончим тему,мне она безразлична.
Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих.
Никаких рекомендаций просто наблюдение.
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