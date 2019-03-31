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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:22
Ethereum написав: vitaliian написав: Ethereum написав:
Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих.
Никаких рекомендаций просто наблюдение.
Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.
на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.
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vitaliian
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Додано: Суб 22 чер, 2019 14:04
Ethereum написав: vitaliian написав: Ethereum написав:
Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих.
Никаких рекомендаций просто наблюдение.
Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.
на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.[/quote]
Извините ,мелочью не занимаюсь.
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