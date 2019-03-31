Додано: Суб 22 чер, 2019 17:30

Про бізнесову еміграцію за кордон: все це непросто:"знаю одного блогера, он ведет крутейший видеоблог о том, как постсоветские предприниматели в штатах обламывались с бизнесом раз, два, три, и начинали жить в автомобильных трейлерах и работать уборщиками у индусов.Его истории – это как обратная сторона Луны, ведь мы хотим слышать истории о том, как Вася приехал в заветное Туда и за три года сделал все местное бизнес-комьюнити, и мэр и начальник полиции считают за честь быть приглашенными к нему на барбекю. А таких историй нет, но мы не желаем это признавать. Это простой закон: если человек не был успешен в бизнесе здесь, он не будет успешен нигде.Историй обратного масса: крутые бизнесмены приезжали в Туда и за год у них улетал в никуда и миллион, и два, и три, без всякого результата. А назад попробуй вернись: позади киллер и заказчик"