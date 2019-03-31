Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ethereum написав:Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих. Никаких рекомендаций просто наблюдение.
Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.
на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.
Ethereum написав:Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих. Никаких рекомендаций просто наблюдение.
Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.
на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.[/quote]
Про бізнесову еміграцію за кордон: все це непросто:
"знаю одного блогера, он ведет крутейший видеоблог о том, как постсоветские предприниматели в штатах обламывались с бизнесом раз, два, три, и начинали жить в автомобильных трейлерах и работать уборщиками у индусов.
Его истории – это как обратная сторона Луны, ведь мы хотим слышать истории о том, как Вася приехал в заветное Туда и за три года сделал все местное бизнес-комьюнити, и мэр и начальник полиции считают за честь быть приглашенными к нему на барбекю. А таких историй нет, но мы не желаем это признавать. Это простой закон: если человек не был успешен в бизнесе здесь, он не будет успешен нигде.
Историй обратного масса: крутые бизнесмены приезжали в Туда и за год у них улетал в никуда и миллион, и два, и три, без всякого результата. А назад попробуй вернись: позади киллер и заказчик"