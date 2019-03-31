RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1462146314641465

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:22

  Ethereum написав:
  vitaliian написав:
  Ethereum написав:Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих.
Никаких рекомендаций просто наблюдение.


Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.

на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2290
З нами з: 06.04.16
Подякував: 656 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:04

  Ethereum написав:
  vitaliian написав:
  Ethereum написав:Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих.
Никаких рекомендаций просто наблюдение.


Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.

на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.[/quote]

Извините ,мелочью не занимаюсь.
Ethereum
 
Повідомлень: 565
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:30

Про бізнесову еміграцію за кордон: все це непросто:

"знаю одного блогера, он ведет крутейший видеоблог о том, как постсоветские предприниматели в штатах обламывались с бизнесом раз, два, три, и начинали жить в автомобильных трейлерах и работать уборщиками у индусов.

Его истории – это как обратная сторона Луны, ведь мы хотим слышать истории о том, как Вася приехал в заветное Туда и за три года сделал все местное бизнес-комьюнити, и мэр и начальник полиции считают за честь быть приглашенными к нему на барбекю. А таких историй нет, но мы не желаем это признавать. Это простой закон: если человек не был успешен в бизнесе здесь, он не будет успешен нигде.

Историй обратного масса: крутые бизнесмены приезжали в Туда и за год у них улетал в никуда и миллион, и два, и три, без всякого результата. А назад попробуй вернись: позади киллер и заказчик"

https://uainfo.org/blognews/1561214277- ... bimym.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20093
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1462146314641465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, investorkiev, shapo і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1241, 1242, 1243
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12424 865695
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 17:26
Yuri_T
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
7 348
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 23:40
Viareggio
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22713)
22.06.2019 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.