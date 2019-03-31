Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ethereum написав:Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих. Никаких рекомендаций просто наблюдение.
Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.
на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.
Ethereum написав:Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих. Никаких рекомендаций просто наблюдение.
Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.
на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.[/quote]
Про бізнесову еміграцію за кордон: все це непросто:
"знаю одного блогера, он ведет крутейший видеоблог о том, как постсоветские предприниматели в штатах обламывались с бизнесом раз, два, три, и начинали жить в автомобильных трейлерах и работать уборщиками у индусов.
Его истории – это как обратная сторона Луны, ведь мы хотим слышать истории о том, как Вася приехал в заветное Туда и за три года сделал все местное бизнес-комьюнити, и мэр и начальник полиции считают за честь быть приглашенными к нему на барбекю. А таких историй нет, но мы не желаем это признавать. Это простой закон: если человек не был успешен в бизнесе здесь, он не будет успешен нигде.
Историй обратного масса: крутые бизнесмены приезжали в Туда и за год у них улетал в никуда и миллион, и два, и три, без всякого результата. А назад попробуй вернись: позади киллер и заказчик"
Frant написав:Про бізнесову еміграцію за кордон: все це непросто:
"знаю одного блогера, он ведет крутейший видеоблог о том, как постсоветские предприниматели в штатах обламывались с бизнесом раз, два, три, и начинали жить в автомобильных трейлерах и работать уборщиками у индусов.
Его истории – это как обратная сторона Луны, ведь мы хотим слышать истории о том, как Вася приехал в заветное Туда и за три года сделал все местное бизнес-комьюнити, и мэр и начальник полиции считают за честь быть приглашенными к нему на барбекю. А таких историй нет, но мы не желаем это признавать. Это простой закон: если человек не был успешен в бизнесе здесь, он не будет успешен нигде.
Историй обратного масса: крутые бизнесмены приезжали в Туда и за год у них улетал в никуда и миллион, и два, и три, без всякого результата. А назад попробуй вернись: позади киллер и заказчик"
rjkz написав:По моему, уже отходит. Вечного ничего нет. Еще вроде минимализм не на излете.
много стилей, которые никогда не уйдут. всякие модерны, хай тек, эклектика, современная классика,для аренды неплохо подходит скандинавский стиль. Лофт он должен быть там,где ему место ПС Иногда из лофта можно взять отдельные элементы.
rjkz написав:Ethereum весьма субъективное допущение. Как вариант (не претендующий на истину) - скучающий пенсионер, имеющий такого рода интересы. У меня есть товарищ по институту - кладезь информации, я просто поражаюсь как много он помнит и знает. Хотя по нему не скажешь такого даже при долгом общении. Пока он не начнет "выдавать". Вот представьте, что он выйдет на пенсию, ему нечем будет заняться и под стимулом некоего инкогнито начнет вещать. Почему нет?
Вполне возможно,но такие примеры есть,например лад,типичный советский пенс. А там было постоянный троллинг и навязывание преводходства зеботов. Давайте закончим тему,мне она безразлична. Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
1.Я не питаю оптимизма, но меня тут убеждают, что нас ждут вторые 2005-2007. Мир в ожидании очередного мега кризиса, если кто ОПЯТЬ думает, что Украину он не коснется...пусть думает. Мировая экономика в стадии перегрева...может не такого как 12-16 лет назад, но...Украина пропустила этот "праздник жизни". 2.Кроме этого...я не знаю как будет в этот раз, но в прошлые разы (кроме ющенковской каденции - там все было наоборот) в начале каденции "затягивали пояса" (на шее пересичного), то есть выводили бабло обратно в офшоры, чтобы выборы окупились, а перед новыми выборами опять заводили. В этот раз с заводом бабла я не ошибся - посмотрим как будет с выводом. 3. п1 и п2 у нас могут наложиться и это будет ...в общем хреново будет. 4. Ну и традиционные от меня, народ сваливает - спрос падает, застройщики штампуют новострои как глухонемые - предложение растет. Вывод очевиден. Дефицита не предвидится. 5. Когда все ломятся скупать...логично в этот момент продавать. Плохо, что ипотеки нет. Была-бы сейчас ипотека, цены-бы улетели в космос. Я-бы все продал. Пропускаем очередной хороший момент. Когда она появится и появится-ли - хз. В общем, как позитивный момент в будущем я вижу только вероятность появления такого фактора как ипотека. Остальные факторы - негативные. Решайте сами.
Ethereum написав:Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас
покупаете комнату за 9-10к$ сдаёте за 3000-4000грн/мес а бюджетная квартира за 30к$ с 20ти летним ремонтом принесёт не более 6000-8000грн. В комнате ремонты общественных мест и отопление делятся на всех проживающих. Никаких рекомендаций просто наблюдение.
Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.
Если в Киеве и эконом, то сейчас они разлетаются как мороженное на 35 градусной жаре... Но не стал-бы говорить, что это здорово. "Когда чистильщик обуви..." ну и так далее.
Frant написав:Про бізнесову еміграцію за кордон: все це непросто:
"знаю одного блогера, он ведет крутейший видеоблог о том, как постсоветские предприниматели в штатах обламывались с бизнесом раз, два, три, и начинали жить в автомобильных трейлерах и работать уборщиками у индусов.
Его истории – это как обратная сторона Луны, ведь мы хотим слышать истории о том, как Вася приехал в заветное Туда и за три года сделал все местное бизнес-комьюнити, и мэр и начальник полиции считают за честь быть приглашенными к нему на барбекю. А таких историй нет, но мы не желаем это признавать. Это простой закон: если человек не был успешен в бизнесе здесь, он не будет успешен нигде.
Историй обратного масса: крутые бизнесмены приезжали в Туда и за год у них улетал в никуда и миллион, и два, и три, без всякого результата. А назад попробуй вернись: позади киллер и заказчик"
rjkz написав:По моему, уже отходит. Вечного ничего нет. Еще вроде минимализм не на излете.
много стилей, которые никогда не уйдут. всякие модерны, хай тек, эклектика, современная классика,для аренды неплохо подходит скандинавский стиль. Лофт он должен быть там,где ему место ПС Иногда из лофта можно взять отдельные элементы.