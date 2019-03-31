Додано: Суб 22 чер, 2019 18:28

Ethereum написав: rjkz написав: Ethereum весьма субъективное допущение.

Как вариант (не претендующий на истину) - скучающий пенсионер, имеющий такого рода интересы. У меня есть товарищ по институту - кладезь информации, я просто поражаюсь как много он помнит и знает. Хотя по нему не скажешь такого даже при долгом общении. Пока он не начнет "выдавать". Вот представьте, что он выйдет на пенсию, ему нечем будет заняться и под стимулом некоего инкогнито начнет вещать. Почему нет? весьма субъективное допущение.Как вариант (не претендующий на истину) - скучающий пенсионер, имеющий такого рода интересы. У меня есть товарищ по институту - кладезь информации, я просто поражаюсь как много он помнит и знает. Хотя по нему не скажешь такого даже при долгом общении. Пока он не начнет "выдавать". Вот представьте, что он выйдет на пенсию, ему нечем будет заняться и под стимулом некоего инкогнито начнет вещать. Почему нет?



Вполне возможно,но такие примеры есть,например лад,типичный советский пенс. А там было постоянный троллинг и навязывание преводходства зеботов. Давайте закончим тему,мне она безразлична.

Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас Вполне возможно,но такие примеры есть,например лад,типичный советский пенс. А там было постоянный троллинг и навязывание преводходства зеботов. Давайте закончим тему,мне она безразлична.Лучше порекомендуйте- стоит ли инвестировать и в Киев для пассивной прибыли сейчас

1.Я не питаю оптимизма, но меня тут убеждают, что нас ждут вторые 2005-2007.Мир в ожидании очередного мега кризиса, если кто ОПЯТЬ думает, что Украину он не коснется...пусть думает.Мировая экономика в стадии перегрева...может не такого как 12-16 лет назад, но...Украина пропустила этот "праздник жизни".2.Кроме этого...я не знаю как будет в этот раз, но в прошлые разы (кроме ющенковской каденции - там все было наоборот) в начале каденции "затягивали пояса" (на шее пересичного), то есть выводили бабло обратно в офшоры, чтобы выборы окупились, а перед новыми выборами опять заводили. В этот раз с заводом бабла я не ошибся - посмотрим как будет с выводом.3. п1 и п2 у нас могут наложиться и это будет ...в общем хреново будет.4. Ну и традиционные от меня, народ сваливает - спрос падает, застройщики штампуют новострои как глухонемые - предложение растет. Вывод очевиден. Дефицита не предвидится.5. Когда все ломятся скупать...логично в этот момент продавать. Плохо, что ипотеки нет. Была-бы сейчас ипотека, цены-бы улетели в космос. Я-бы все продал. Пропускаем очередной хороший момент. Когда она появится и появится-ли - хз.В общем, как позитивный момент в будущем я вижу толькопоявления такого фактора как ипотека. Остальные факторы - негативные.