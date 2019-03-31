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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1463146414651466

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:06

  shapo написав:
  Frant написав:Про бізнесову еміграцію за кордон: все це непросто:

"знаю одного блогера, он ведет крутейший видеоблог о том, как постсоветские предприниматели в штатах обламывались с бизнесом раз, два, три, и начинали жить в автомобильных трейлерах и работать уборщиками у индусов.

Его истории – это как обратная сторона Луны, ведь мы хотим слышать истории о том, как Вася приехал в заветное Туда и за три года сделал все местное бизнес-комьюнити, и мэр и начальник полиции считают за честь быть приглашенными к нему на барбекю. А таких историй нет, но мы не желаем это признавать. Это простой закон: если человек не был успешен в бизнесе здесь, он не будет успешен нигде.

Историй обратного масса: крутые бизнесмены приезжали в Туда и за год у них улетал в никуда и миллион, и два, и три, без всякого результата. А назад попробуй вернись: позади киллер и заказчик"

https://uainfo.org/blognews/1561214277- ... bimym.html

Про бизнесменов не знаю, но врач или инженер пробиваются и становятся в любой стране вовсе не 3м сортом.
Так что это просто неудачник

Если инженер или стоматолог/гинеколог и тут неплохо даже сейчас зарабатывает - имеет ли смысл уезжать ТУДА на доход не впятеро даже больший(а расходы ТАМ точно увеличатся раз в 10, если влезть в ипотеку, там где живут врачи/инженеры с доходом хорошо выше 100куе и прочее типа аренды кабинета не в центре Детройта). Конечно 27ми летний травматолог с Кривого Рога или Александрии,к примеру, ТАМ сразу перепрыгнет на пару ступеней по доходу, или водитель с C/D/E в 25, но в 40-50 ехать туда с миллионника - ой не факт, проверяли слыхАл, ой не факт...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:40

Вести с полей и разрыв шаблона. Чувак будет сдавать свою квартиру на ПОХе, на днях снял однуху в Ирпене за 8. Потому что работа в Ирпене и ездить неудобно. Плюшки, которыми работодатели заманили из Киева в Ирпень, мне не ведомы, если что.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:01

  rjkz написав:
1.Я не питаю оптимизма, но меня тут убеждают, что нас ждут вторые 2005-2007.
Мир в ожидании очередного мега кризиса, если кто ОПЯТЬ думает, что Украину он не коснется...пусть думает.
Мировая экономика в стадии перегрева...может не такого как 12-16 лет назад, но...Украина пропустила этот "праздник жизни".
2.Кроме этого...я не знаю как будет в этот раз, но в прошлые разы (кроме ющенковской каденции - там все было наоборот) в начале каденции "затягивали пояса" (на шее пересичного), то есть выводили бабло обратно в офшоры, чтобы выборы окупились, а перед новыми выборами опять заводили. В этот раз с заводом бабла я не ошибся - посмотрим как будет с выводом.
3. п1 и п2 у нас могут наложиться и это будет ...в общем хреново будет.
4. Ну и традиционные от меня, народ сваливает - спрос падает, застройщики штампуют новострои как глухонемые - предложение растет. Вывод очевиден. Дефицита не предвидится.
5. Когда все ломятся скупать...логично в этот момент продавать. Плохо, что ипотеки нет. Была-бы сейчас ипотека, цены-бы улетели в космос. Я-бы все продал. Пропускаем очередной хороший момент. Когда она появится и появится-ли - хз.
В общем, как позитивный момент в будущем я вижу только вероятность появления такого фактора как ипотека. Остальные факторы - негативные. Решайте сами.

А выйти полностью не так однозначно выгодно. Налог до 3 лет + налог на вторую продажу за год + неполучения прибыль с аренды (вероятный крЫзис может и через 3 года начаться :mrgreen: )
ПС Покупая недвижимость всегда думай как её будешь продавать.
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  #<1 ... 1463146414651466
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