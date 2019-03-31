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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1463146414651466

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.3 5 43
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
44%
19
Знизилися більш як на 50%
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:40

Вести с полей и разрыв шаблона. Чувак будет сдавать свою квартиру на ПОХе, на днях снял однуху в Ирпене за 8. Потому что работа в Ирпене и ездить неудобно. Плюшки, которыми работодатели заманили из Киева в Ирпень, мне не ведомы, если что.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:01

  rjkz написав:
1.Я не питаю оптимизма, но меня тут убеждают, что нас ждут вторые 2005-2007.
Мир в ожидании очередного мега кризиса, если кто ОПЯТЬ думает, что Украину он не коснется...пусть думает.
Мировая экономика в стадии перегрева...может не такого как 12-16 лет назад, но...Украина пропустила этот "праздник жизни".
2.Кроме этого...я не знаю как будет в этот раз, но в прошлые разы (кроме ющенковской каденции - там все было наоборот) в начале каденции "затягивали пояса" (на шее пересичного), то есть выводили бабло обратно в офшоры, чтобы выборы окупились, а перед новыми выборами опять заводили. В этот раз с заводом бабла я не ошибся - посмотрим как будет с выводом.
3. п1 и п2 у нас могут наложиться и это будет ...в общем хреново будет.
4. Ну и традиционные от меня, народ сваливает - спрос падает, застройщики штампуют новострои как глухонемые - предложение растет. Вывод очевиден. Дефицита не предвидится.
5. Когда все ломятся скупать...логично в этот момент продавать. Плохо, что ипотеки нет. Была-бы сейчас ипотека, цены-бы улетели в космос. Я-бы все продал. Пропускаем очередной хороший момент. Когда она появится и появится-ли - хз.
В общем, как позитивный момент в будущем я вижу только вероятность появления такого фактора как ипотека. Остальные факторы - негативные. Решайте сами.

А выйти полностью не так однозначно выгодно. Налог до 3 лет + налог на вторую продажу за год + неполучения прибыль с аренды (вероятный крЫзис может и через 3 года начаться :mrgreen: )
ПС Покупая недвижимость всегда думай как её будешь продавать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:21

  vitaliian написав:
  Ethereum написав:Да это не для меня,нет времени ходить смотреть. Склоняюсь только к новобудовам.

на что смотреть? обои и линолеум видно по фото, благоустройство двора арендатору не нужно. Новострои надо 3 раза тщательнее смотреть имхо, проблемы недвижимости вторичного рынка известны, а новострой - тёмная лошадка.
аргумент за новострой - у него часто документы более прозрачны, часто прямо от момента постройки. а не приватизация 90-х с пропущеными родствениками и чередой наследства-браков-разводов
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:30

  UA написав:
  rjkz написав:
1.Я не питаю оптимизма, но меня тут убеждают, что нас ждут вторые 2005-2007.
Мир в ожидании очередного мега кризиса, если кто ОПЯТЬ думает, что Украину он не коснется...пусть думает.
Мировая экономика в стадии перегрева...может не такого как 12-16 лет назад, но...Украина пропустила этот "праздник жизни".
2.Кроме этого...я не знаю как будет в этот раз, но в прошлые разы (кроме ющенковской каденции - там все было наоборот) в начале каденции "затягивали пояса" (на шее пересичного), то есть выводили бабло обратно в офшоры, чтобы выборы окупились, а перед новыми выборами опять заводили. В этот раз с заводом бабла я не ошибся - посмотрим как будет с выводом.
3. п1 и п2 у нас могут наложиться и это будет ...в общем хреново будет.
4. Ну и традиционные от меня, народ сваливает - спрос падает, застройщики штампуют новострои как глухонемые - предложение растет. Вывод очевиден. Дефицита не предвидится.
5. Когда все ломятся скупать...логично в этот момент продавать. Плохо, что ипотеки нет. Была-бы сейчас ипотека, цены-бы улетели в космос. Я-бы все продал. Пропускаем очередной хороший момент. Когда она появится и появится-ли - хз.
В общем, как позитивный момент в будущем я вижу только вероятность появления такого фактора как ипотека. Остальные факторы - негативные. Решайте сами.

А выйти полностью не так однозначно выгодно. Налог до 3 лет + налог на вторую продажу за год + неполучения прибыль с аренды (вероятный крЫзис может и через 3 года начаться :mrgreen: )
ПС Покупая недвижимость всегда думай как её будешь продавать.


Это все да, но ценник растет медленно, а падает быстро - обращали внимание? И одно дело купить на растущем рынке - иногда сложно , но вполне можно. Исключение - безумный рост 2002-2008, когда цена практически никого не интересовала - все знали, что завтра все равно будет выше. А другое - продать на падающем - сегодня не продал с хорошим дисконтом - завтра будет еще дешевле. А жаба-то давит. А послезавтра еще дешевле. и тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:57

Осталась мелочь 500 штук за обучение стоматологом в штатах так как диплом не признают. В германии песячная зп стоматолога равна недельной зп имплантологов средней клиники в киеве..
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:11

  Прохожий написав:не знал что сейчас стройбаны так ювелирно укладывают овноблок и делают такой гладкий бетон
а в остальном, дорогая перегородка в спальную зону и недешевое освещение в перемешку с синей шторой и креслами/стульями/столами с мусорки лично у меня вызывет когнитивный диссонанс...

и кстати тема "сральныка" не раскрыта

Овноблок ставили стройбаны отделочники. Меняем споты на точки, выкидываем стеклянную перегородку в спальню, тк при закрытых дверях можно уснуть навсегда, винтажная мебель маст хэв. Уйдёт с первого просмотра.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:24

  rjkz написав:
  UA написав:А выйти полностью не так однозначно выгодно. Налог до 3 лет + налог на вторую продажу за год + неполучения прибыль с аренды (вероятный крЫзис может и через 3 года начаться :mrgreen: )
ПС Покупая недвижимость всегда думай как её будешь продавать.


Это все да, но ценник растет медленно, а падает быстро - обращали внимание? И одно дело купить на растущем рынке - иногда сложно , но вполне можно. Исключение - безумный рост 2002-2008, когда цена практически никого не интересовала - все знали, что завтра все равно будет выше. А другое - продать на падающем - сегодня не продал с хорошим дисконтом - завтра будет еще дешевле. А жаба-то давит. А послезавтра еще дешевле. и тд.

Рылы могут поведать множество захватывающих историй выхода на падающем рынке.
Вопрос в том, на сколько может упасть РН? Сложится ещё в два - три раза от сегодняшний цен? Думаю, вряд ли. Падение на 20-30% не перебьет затрат на повышенные налоги и потери от аренды.
К тому же если объект под аренду отремонтирован качественно, с пониманием тонкостей арендного бизнеса - попробуй потом (на вероятном дне 8) ) найти что то тоже качественное?
Внешне эффектных и не очень говноремонтов под аренду валом, толковых предложений с качественными коммуникациями почти нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:38

  UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:А выйти полностью не так однозначно выгодно. Налог до 3 лет + налог на вторую продажу за год + неполучения прибыль с аренды (вероятный крЫзис может и через 3 года начаться :mrgreen: )
ПС Покупая недвижимость всегда думай как её будешь продавать.


Это все да, но ценник растет медленно, а падает быстро - обращали внимание? И одно дело купить на растущем рынке - иногда сложно , но вполне можно. Исключение - безумный рост 2002-2008, когда цена практически никого не интересовала - все знали, что завтра все равно будет выше. А другое - продать на падающем - сегодня не продал с хорошим дисконтом - завтра будет еще дешевле. А жаба-то давит. А послезавтра еще дешевле. и тд.

Рылы могут поведать множество захватывающих историй выхода на падающем рынке.
Вопрос в том, на сколько может упасть РН? Сложится ещё в два - три раза от сегодняшний цен? Думаю, вряд ли. Падение на 20-30% не перебьет затрат на повышенные налоги и потери от аренды.
К тому же если объект под аренду отремонтирован качественно, с пониманием тонкостей арендного бизнеса - попробуй потом (на вероятном дне 8) ) найти что то тоже качественное?
Внешне эффектных и не очень говноремонтов под аренду валом, толковых предложений с качественными коммуникациями почти нет.


Неее, это сейчас, когда депо%% низкие и заробитчане решили стать лендлордами такая хрень. Как только %% в банках опять отрастут, а заробитчане поймут, что оно не так сладко, как казалось и какая-то часть начнет сливать - выбирай-нехачу будет. И что, когда начнется существенный слив - не упадут цены и не будет выбора?
Коммуникации - это то, чего не видно. Поэтому купят. А адльше будут разруливать.
Есть два момента:
1. В Украине сейчас самый безопасный вариант для пересичного - аренда. Альтернативы особой нет или она не понятна для 90% лендлордов.
2. Арендный ..."бизнес"( 3 раза ха) будет становиться все неинтерсней.
И как п1 и п2 будут сочетаться?
rjkz
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