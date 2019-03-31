Долярчик написав:
... так і є.... якщо вже і Я(який ще НЕ був лендлордом) - "кручу носом" вартує/не вартує брати під оренду в найближчий рік - два, то що вже тут казати матьорим лендлордам?!
.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!
Во Львове кстати этот бизнес интереснее чем в Киеве, в городе Льва нет столько новостроев и застроенных пригородов. В добавок жилой фонд в центре для жизни малопригоден.
Одесский РН кажись полным ходом летит камнем вниз. 10 лет назад снять квартиру на длительный срок был целый квест, особенно в сезон, а сейчас сотни квартир на олх в т.ч. есть без посредников. РН Киева и Одессы - самый точный индикатор покращень внутри страны.