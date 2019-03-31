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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1465146614671468>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:19

  Долярчик написав:
  rjkz написав:Арендный ..."бизнес"( 3 раза ха) будет становиться все неинтерсней.

... так і є.... якщо вже і Я(який ще НЕ був лендлордом) - "кручу носом" вартує/не вартує брати під оренду в найближчий рік - два, то що вже тут казати матьорим лендлордам?! :)

.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!

Во Львове кстати этот бизнес интереснее чем в Киеве, в городе Льва нет столько новостроев и застроенных пригородов. В добавок жилой фонд в центре для жизни малопригоден.

Одесский РН кажись полным ходом летит камнем вниз. 10 лет назад снять квартиру на длительный срок был целый квест, особенно в сезон, а сейчас сотни квартир на олх в т.ч. есть без посредников. РН Киева и Одессы - самый точный индикатор покращень внутри страны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:03

  vitaliian написав:однушка за 8к в Ирпене (при рыночной цене 4-6) это наверное с сауной, бассейном и уборкой?

Давно рыночные цены мониторили? Особенно в новых домах со свежим ремонтом? До 6 тыс - это цоколя, маленькие студии или убитые квартиры.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:20

  hume написав:
  Прохожий написав:не знал что сейчас стройбаны так ювелирно укладывают овноблок и делают такой гладкий бетон
а в остальном, дорогая перегородка в спальную зону и недешевое освещение в перемешку с синей шторой и креслами/стульями/столами с мусорки лично у меня вызывет когнитивный диссонанс...

и кстати тема "сральныка" не раскрыта

Овноблок ставили стройбаны отделочники. Меняем споты на точки, выкидываем стеклянную перегородку в спальню, тк при закрытых дверях можно уснуть навсегда, винтажная мебель маст хэв. Уйдёт с первого просмотра.


А стоит с однокомнатной делать студио, как в этом примере?
Как думаете, сколько такой упрощенный ремонт в сегодняших условиях будет стоить за метр?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:23

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  change_pm написав:Вопрос по теме)
Может кто себе так делал или вопрос подборно изучал, буду признателен за инфо.

Насколько во временном интервале актуален стиль лофт в ремонте? Лет 5 еще или вечен?
В каком стиле/цвете при стиле лофт оформляют ванную/ с.у.?


По моему, уже отходит.
Вечного ничего нет.
Еще вроде минимализм не на излете.

ИМХО минимализм еще долго будет в тренде.


Посмотрел примеры минимализма, в принципе, нравится. Спасибо. Будем дальше копать в этом направлении.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:29

  Natt написав:
  vitaliian написав:однушка за 8к в Ирпене (при рыночной цене 4-6) это наверное с сауной, бассейном и уборкой?

Давно рыночные цены мониторили? Особенно в новых домах со свежим ремонтом? До 6 тыс - это цоколя, маленькие студии или убитые квартиры.

под цоколь и убитые варианты эти явно не подпадают.

https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnay ... 73b3659a84
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-ot ... 73b3659a84

оба варианта дешевле 6к, хотелки несколько подросли, но в мелком Ирпене с населением менее 80 тыс выставлено под аренду 400 квартир для сравнения в Кропивницком с населением 300тыс к аренде предлагают 272 квартиры, в Житомире 412.

Рынок РН Ирпеня перегрет, за кошельки тех кто хочет жить в пригороде столицы ещё борются Буча, Соф.Борщаговка, Петроп.Борщаговка, Вышгород, Чайки, Бровары, Вишневое, Боярка и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:40

vitaliian, когда Вы эти варианты искали, заметили, что рыночная цена все-таки не 4-6 килогривен?
Кстати, население уже 100 тыс. В 2013 было вроде чуть больше 40 тыс.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:43

  Natt написав:vitaliian, когда Вы эти варианты искали, заметили, что рыночная цена все-таки не 4-6 килогривен?

Несколько моих знакомых снимают в Ирпене приличные квартиры от 4 до 6к и жалуются что дорого (дорога до метро ещё "съедает" 748грн на человека) поэтому я удивился озвученной вами цене 8к за однушку. 8к это уже примерно киевский ценник.

На 100 тыс населения Ирпеня 400 свободных квартир. В каком ещё городе такое соотношение? Население Ирпеня резко выросло в 15-18 годы из-за переселенцев с Донбасса. Но свободные к аренде и непроданные новострои говорят о том что спрос на Ирпенские квартиры в этом году сильно снизился.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:Во Львове кстати этот бизнес интереснее чем в Киеве, в городе Льва нет столько новостроев и застроенных пригородов.

...Ви,мабуть, давно в місті Лева не були!
- заливають бетоном ВСЕ!!!!
- а от передмістя - справді слабенько забудоване! - мабуть, тому, що немає великого попиту на оренду за містом :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:38

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Во Львове кстати этот бизнес интереснее чем в Киеве, в городе Льва нет столько новостроев и застроенных пригородов.

мабуть, тому, що немає великого попиту на оренду за містом :roll:
это означает что спрос в городе полностью покрывает нужды рынка. В центре Львова спрос создают туристы, около центра и на окраинах - все остальные. В пригородах Львова я ничего приличного не увидел, всё очень бедно и запущено (Трускавец и Червоноград не в счёт да это и не пригороды). Ту же Жовкву можно было застроить был бы спрос. 30км для пригорода не расстояние.

Вы передумали сдавать Львовскую квартиру?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:51

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Во Львове кстати этот бизнес интереснее чем в Киеве, в городе Льва нет столько новостроев и застроенных пригородов.

мабуть, тому, що немає великого попиту на оренду за містом :roll:
это означает что спрос в городе полностью покрывает нужды рынка. В центре Львова спрос создают туристы, около центра и на окраинах - все остальные. В пригородах Львова я ничего приличного не увидел, всё очень бедно и запущено (Трускавец и Червоноград не в счёт да это и не пригороды). Ту же Жовкву можно было застроить был бы спрос. 30км для пригорода не расстояние.

Вы передумали сдавать Львовскую квартиру?

....та що казати, якщо в 5-7км за межами міста оренда плачевна, навіть, на приватні будинки...

п. с.
...а квартиру я купив для себе, для сім'ї!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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