Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Арендный ..."бизнес"( 3 раза ха) будет становиться все неинтерсней.
... так і є.... якщо вже і Я(який ще НЕ був лендлордом) - "кручу носом" вартує/не вартує брати під оренду в найближчий рік - два, то що вже тут казати матьорим лендлордам?!
.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!
Во Львове кстати этот бизнес интереснее чем в Киеве, в городе Льва нет столько новостроев и застроенных пригородов. В добавок жилой фонд в центре для жизни малопригоден.
Одесский РН кажись полным ходом летит камнем вниз. 10 лет назад снять квартиру на длительный срок был целый квест, особенно в сезон, а сейчас сотни квартир на олх в т.ч. есть без посредников. РН Киева и Одессы - самый точный индикатор покращень внутри страны.
Прохожий написав:не знал что сейчас стройбаны так ювелирно укладывают овноблок и делают такой гладкий бетон а в остальном, дорогая перегородка в спальную зону и недешевое освещение в перемешку с синей шторой и креслами/стульями/столами с мусорки лично у меня вызывет когнитивный диссонанс...
и кстати тема "сральныка" не раскрыта
Овноблок ставили стройбаны отделочники. Меняем споты на точки, выкидываем стеклянную перегородку в спальню, тк при закрытых дверях можно уснуть навсегда, винтажная мебель маст хэв. Уйдёт с первого просмотра.
А стоит с однокомнатной делать студио, как в этом примере? Как думаете, сколько такой упрощенный ремонт в сегодняших условиях будет стоить за метр?
оба варианта дешевле 6к, хотелки несколько подросли, но в мелком Ирпене с населением менее 80 тыс выставлено под аренду 400 квартир для сравнения в Кропивницком с населением 300тыс к аренде предлагают 272 квартиры, в Житомире 412.
Рынок РН Ирпеня перегрет, за кошельки тех кто хочет жить в пригороде столицы ещё борются Буча, Соф.Борщаговка, Петроп.Борщаговка, Вышгород, Чайки, Бровары, Вишневое, Боярка и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 23 чер, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:vitaliian, когда Вы эти варианты искали, заметили, что рыночная цена все-таки не 4-6 килогривен?
Несколько моих знакомых снимают в Ирпене приличные квартиры от 4 до 6к и жалуются что дорого (дорога до метро ещё "съедает" 748грн на человека) поэтому я удивился озвученной вами цене 8к за однушку. 8к это уже примерно киевский ценник.
На 100 тыс населения Ирпеня 400 свободных квартир. В каком ещё городе такое соотношение? Население Ирпеня резко выросло в 15-18 годы из-за переселенцев с Донбасса. Но свободные к аренде и непроданные новострои говорят о том что спрос на Ирпенские квартиры в этом году сильно снизился.
vitaliian написав:Во Львове кстати этот бизнес интереснее чем в Киеве, в городе Льва нет столько новостроев и застроенных пригородов.
мабуть, тому, що немає великого попиту на оренду за містом
это означает что спрос в городе полностью покрывает нужды рынка. В центре Львова спрос создают туристы, около центра и на окраинах - все остальные. В пригородах Львова я ничего приличного не увидел, всё очень бедно и запущено (Трускавец и Червоноград не в счёт да это и не пригороды). Ту же Жовкву можно было застроить был бы спрос. 30км для пригорода не расстояние.
vitaliian написав:Во Львове кстати этот бизнес интереснее чем в Киеве, в городе Льва нет столько новостроев и застроенных пригородов.
мабуть, тому, що немає великого попиту на оренду за містом
это означает что спрос в городе полностью покрывает нужды рынка. В центре Львова спрос создают туристы, около центра и на окраинах - все остальные. В пригородах Львова я ничего приличного не увидел, всё очень бедно и запущено (Трускавец и Червоноград не в счёт да это и не пригороды). Ту же Жовкву можно было застроить был бы спрос. 30км для пригорода не расстояние.
Вы передумали сдавать Львовскую квартиру?
....та що казати, якщо в 5-7км за межами міста оренда плачевна, навіть, на приватні будинки...
п. с. ...а квартиру я купив для себе, для сім'ї!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4