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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:02
один мой знакомый купил в Севастополе однушку на 1м этаже, сделал пристройку а под пристройкой типа в подвале - кухню (без газа но с вытяжкой и окошком). Умудрился сам там жить, а пристройку с отдельным входом сдавать, санузел был общий. Спрос был всегда.
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
денег нет хочу взять в ипотеку
если бы деньги были то не покупал бы
только у меня разрыв шаблона???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:49
"нет денег но возьму ипотеку заселю 28м2 10ю студентами и разбогатею". Если примерно так мыслить разрыва шаблона нет. Вопрос в цене ипотеки и насколько устойчив спрос. Если в каждом львовском подвале и чердаке сделать санузел и поклеить обои студентов на всех не хватит. Чердаки кстати в Украине недооценены, в них можно оборудовать крутые студии без несущих стен с окнами в небо.
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
...кредитне плече....
... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:56
... якось так?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:59
Долярчик
сколько студентов можно заселить на 170м2 ?
с комфортом не меньше десяти (17м2 на человека - царские условия!)
По 2кило денег с каждого = 20к в месяц!
В качестве бонуса тенисный стол и экран с проектором.
окупаемость проекта 50 месяцев.
Додано: Нед 23 чер, 2019 13:17
vitaliian
... у нас таке, ще й напів з ремонтом(чи повністю з ремонтом) і за таку ціну може бути лише за 40-60км від міста, де теж в оренду і за даремно не здаш
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 13:24
Долярчик ждите и у вас цены упадут. 36к$ для пересичного - сумашедшие деньги. Заробитчанам лучше купить жильё по месту работы, чем вкладываться здесь с такими трендами на упадок и деградацию.
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