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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1466146714681469>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:02

один мой знакомый купил в Севастополе однушку на 1м этаже, сделал пристройку а под пристройкой типа в подвале - кухню (без газа но с вытяжкой и окошком). Умудрился сам там жить, а пристройку с отдельным входом сдавать, санузел был общий. Спрос был всегда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!

денег нет хочу взять в ипотеку
если бы деньги были то не покупал бы

только у меня разрыв шаблона??? :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:49

  Прохожий написав:
  Долярчик написав:.... єдине, що хочу спробувати - це іпотеку в грн..... - а так, якщо б мав би зараз,на моменті, достатньо кешу - то, мабуть, я б зараз НЕ купував!!!

денег нет хочу взять в ипотеку
если бы деньги были то не покупал бы

только у меня разрыв шаблона??? :shock:

"нет денег но возьму ипотеку заселю 28м2 10ю студентами и разбогатею". Если примерно так мыслить разрыва шаблона нет. Вопрос в цене ипотеки и насколько устойчив спрос. Если в каждом львовском подвале и чердаке сделать санузел и поклеить обои студентов на всех не хватит. Чердаки кстати в Украине недооценены, в них можно оборудовать крутые студии без несущих стен с окнами в небо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

...кредитне плече....

... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:59

Долярчик https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... 7;promoted

сколько студентов можно заселить на 170м2 ?
с комфортом не меньше десяти (17м2 на человека - царские условия!)
По 2кило денег с каждого = 20к в месяц!
В качестве бонуса тенисный стол и экран с проектором.
окупаемость проекта 50 месяцев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:17

vitaliian
... у нас таке, ще й напів з ремонтом(чи повністю з ремонтом) і за таку ціну може бути лише за 40-60км від міста, де теж в оренду і за даремно не здаш :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:24

Долярчик ждите и у вас цены упадут. 36к$ для пересичного - сумашедшие деньги. Заробитчанам лучше купить жильё по месту работы, чем вкладываться здесь с такими трендами на упадок и деградацию.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:14

Нарешті чесний, справедливий і політично правильний підхід до реновації кварталів застарілого житла. Навряд чи серед хрущевласників знайдуться йолопи, які не погодяться на такі "смачні" умови. Визначальним чинником є надання нового житла у тому ж мікрорайоні, де розміщувалося старе. Залишилося погодити проект у кабміні, ухвалити закон у парламенті, отримати підпис президента і зачекати 7-10 років до початку його активної реалізації. dengi.ua/realty/309223-Ukraincev-budut-pereseljat--iz--hrucshevok--v-novye-doma
"...изначально будут строиться пусковые дома, затем туда переселят людей. И только после этого будут сноситься старые дома. Кроме того, новое жилье должно быть с ремонтом, а также нужно обеспечить переезжающим помощь, если она понадобится. Парцхаладзе уточнил, что реализация такого проекта поспособствует тому, что жители “хрущевок“ смогут капитализировать свое нажитое имущество в два раза".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:32

  ihorkyiv написав:Нарешті чесний, справедливий і політично правильний підхід до реновації кварталів застарілого житла. Навряд чи серед хрущевласників знайдуться йолопи, які не погодяться на такі "смачні" умови. Визначальним чинником є надання нового житла у тому ж мікрорайоні, де розміщувалося старе. Залишилося погодити проект у кабміні, ухвалити закон у парламенті, отримати підпис президента і зачекати 7-10 років до початку його активної реалізації. dengi.ua/realty/309223-Ukraincev-budut-pereseljat--iz--hrucshevok--v-novye-doma
"...изначально будут строиться пусковые дома, затем туда переселят людей. И только после этого будут сноситься старые дома. Кроме того, новое жилье должно быть с ремонтом, а также нужно обеспечить переезжающим помощь, если она понадобится. Парцхаладзе уточнил, что реализация такого проекта поспособствует тому, что жители “хрущевок“ смогут капитализировать свое нажитое имущество в два раза".

Б..я... побежал скупать квартиры в панельных хрущах, на бульваре Марии Приймаченко.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:06

UA Вы смеетесь, но на окраине можно реально построить еще 170к квартир, а в центре нет такой возможности. Так как земли мало.

Смотрел, ЖК Great, Заречный 8домов+, Славутич 1,2 - 10домов+, Sven 7домов+. Сдача 22-23 год.

+ там земли много и еще 20 домов можно построить, даже, много на другой противоположной стороне проспекта Бажана. ВЫВОД: на окраине, реально можно построить 270к квартир.

Я НЕ вижу тут, что цена взлетит в 2-3 раза. А в центре есть такая возможность, и премиум и хрущ-Vip-люкс-инфинити для центра. :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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