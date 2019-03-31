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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:02
один мой знакомый купил в Севастополе однушку на 1м этаже, сделал пристройку а под пристройкой типа в подвале - кухню (без газа но с вытяжкой и окошком). Умудрился сам там жить, а пристройку с отдельным входом сдавать, санузел был общий. Спрос был всегда.
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
денег нет хочу взять в ипотеку
если бы деньги были то не покупал бы
только у меня разрыв шаблона???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:49
"нет денег но возьму ипотеку заселю 28м2 10ю студентами и разбогатею". Если примерно так мыслить разрыва шаблона нет. Вопрос в цене ипотеки и насколько устойчив спрос. Если в каждом львовском подвале и чердаке сделать санузел и поклеить обои студентов на всех не хватит. Чердаки кстати в Украине недооценены, в них можно оборудовать крутые студии без несущих стен с окнами в небо.
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
...кредитне плече....
... Прохожий, хоч Кіосаки почитайте/подивіться/послухай-те!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:59
Долярчик
сколько студентов можно заселить на 170м2 ?
с комфортом не меньше десяти (17м2 на человека - царские условия!)
По 2кило денег с каждого = 20к в месяц!
В качестве бонуса тенисный стол и экран с проектором.
окупаемость проекта 50 месяцев.
Додано: Нед 23 чер, 2019 13:17
vitaliian
... у нас таке, ще й напів з ремонтом(чи повністю з ремонтом) і за таку ціну може бути лише за 40-60км від міста, де теж в оренду і за даремно не здаш
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 23 чер, 2019 13:24
Долярчик ждите и у вас цены упадут. 36к$ для пересичного - сумашедшие деньги. Заробитчанам лучше купить жильё по месту работы, чем вкладываться здесь с такими трендами на упадок и деградацию.
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:14
Нарешті чесний, справедливий і політично правильний підхід до реновації кварталів застарілого житла. Навряд чи серед хрущевласників знайдуться йолопи, які не погодяться на такі "смачні" умови. Визначальним чинником є надання нового житла у тому ж мікрорайоні, де розміщувалося старе. Залишилося погодити проект у кабміні, ухвалити закон у парламенті, отримати підпис президента і зачекати 7-10 років до початку його активної реалізації. dengi.ua/realty/309223-Ukraincev-budut-pereseljat--iz--hrucshevok--v-novye-doma
"...изначально будут строиться пусковые дома, затем туда переселят людей. И только после этого будут сноситься старые дома. Кроме того, новое жилье должно быть с ремонтом, а также нужно обеспечить переезжающим помощь, если она понадобится. Парцхаладзе уточнил, что реализация такого проекта поспособствует тому, что жители “хрущевок“ смогут капитализировать свое нажитое имущество в два раза".
Додано: Нед 23 чер, 2019 16:32
Б..я... побежал скупать квартиры в панельных хрущах, на бульваре Марии Приймаченко.
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:06
UA Вы смеетесь, но на окраине можно реально построить еще 170к квартир, а в центре нет такой возможности. Так как земли мало.
Смотрел, ЖК Great, Заречный 8домов+, Славутич 1,2 - 10домов+, Sven 7домов+. Сдача 22-23 год.
+ там земли много и еще 20 домов можно построить, даже, много на другой противоположной стороне проспекта Бажана. ВЫВОД: на окраине, реально можно построить 270к квартир.
Я НЕ вижу тут, что цена взлетит в 2-3 раза. А в центре есть такая возможность, и премиум и хрущ-Vip-люкс-инфинити для центра.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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