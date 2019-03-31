как вы думаете после ремонта почём будет реально её сдать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2019 18:21
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
двухуровневые квартиры в Киеве по 10к$. Налетай!
как вы думаете после ремонта почём будет реально её сдать?
Додано: Нед 23 чер, 2019 18:36
ППЦ, конюшни уже квартирами называют.
Переделывают цех, по документам 99% будет как нежилое типа полуподвал флая.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 23 чер, 2019 19:07
Па 6000 грн, шо гАрячие пирАжки.
Теперь лордизм доступен всем.
Додано: Нед 23 чер, 2019 19:37
Перенимат опыт у Одессы там тоже в районе хим.завода админ. помещения переделали на квартиры. Думаете такое кто то купит себе? разве что как подсобка или склад. Такое покупают сдавать в аренду нетребовательным арендаторам приехавшим из села. Для 4х человек лучше чем хостел или комната в общаге. Строители вообще в бытовках живут и не парятся. Работа-пиво-сон.
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