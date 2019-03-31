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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1466146714681469

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.4 5 44
Виросли більш як на 50%
7%
3
Виросли на 26 - 50%
9%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
3
В межах -5 - +5%
9%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
6
Знизилися на 26 - 50%
43%
19
Знизилися більш як на 50%
11%
5
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:21

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

двухуровневые квартиры в Киеве по 10к$. Налетай!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... EBAfO.html
Зображення

как вы думаете после ремонта почём будет реально её сдать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:36

  vitaliian написав:двухуровневые квартиры в Киеве по 10к$. Налетай!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... EBAfO.html
Зображення

как вы думаете после ремонта почём будет реально её сдать?

ППЦ, конюшни уже квартирами называют. :shock:
Переделывают цех, по документам 99% будет как нежилое типа полуподвал флая.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:07

  vitaliian написав:двухуровневые квартиры в Киеве по 10к$. Налетай!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... EBAfO.html
Зображення

как вы думаете после ремонта почём будет реально её сдать?

Па 6000 грн, шо гАрячие пирАжки.
Теперь лордизм доступен всем.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:37

  Прохожий написав:ППЦ, конюшни уже квартирами называют. :shock:
Переделывают цех, по документам 99% будет как нежилое типа полуподвал флая.

Перенимат опыт у Одессы там тоже в районе хим.завода админ. помещения переделали на квартиры. Думаете такое кто то купит себе? разве что как подсобка или склад. Такое покупают сдавать в аренду нетребовательным арендаторам приехавшим из села. Для 4х человек лучше чем хостел или комната в общаге. Строители вообще в бытовках живут и не парятся. Работа-пиво-сон.
vitaliian
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